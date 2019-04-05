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Tráfico de drogas

Bolivianas são presas pela PRF com quase quatro quilos de cocaína

Droga apreendida com passageira de táxi estava em peça de trator

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/04/2019 às 09:29

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Duas bolivianas, uma de 29 anos e outra de 26, foram presas por tráfico de drogas. As prisões aconteceram em momentos distintos, sendo em um táxi e em um ônibus de viagem, no km 772 da BR-262, em Corumbá, nesta quinta-feira, 4 de abril.

O primeiro caso, foi durante fiscalização em um VW/Voyage que fazia serviço de táxi e levava uma passageira boliviana. O veículo seguia sentido Miranda-Corumbá com destino à rodoviária de Corumbá. Durante a abordagem, a mulher disse que encontraria a namorada que chegaria de São Paulo. Os agentes fizeram uma vistoria no veículo e na bagagem da passageira, que continha roupas e uma caixa de madeira com uma peça para trator.

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Dentro da peça, estava um tablete de pasta base de cocaína que totalizou 1,5 kg da droga. A mulher, de 29 anos, revelou que levaria a "peça" para o avô da namorada, mas revelou onde seria feita a entrega.

A segunda apreensão foi durante vistoria em um ônibus de viagem que seguia de Corumbá para Campo Grande. A boliviana de 26 anos, demonstrou nervosismo ao ser abordado pelos agentes.

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