Bolivianas são presas pela PRF com quase quatro quilos de cocaína

Tráfico de drogas
Droga apreendida com passageira de táxi estava em peça de trator
Duas bolivianas, uma de 29 anos e outra de 26, foram presas por tráfico de drogas. As prisões aconteceram em momentos distintos, sendo em um táxi e em um ônibus de viagem, no km 772 da BR-262, em Corumbá, nesta quinta-feira, 4 de abril.
O primeiro caso, foi durante fiscalização em um VW/Voyage que fazia serviço de táxi e levava uma passageira boliviana. O veículo seguia sentido Miranda-Corumbá com destino à rodoviária de Corumbá. Durante a abordagem, a mulher disse que encontraria a namorada que chegaria de São Paulo. Os agentes fizeram uma vistoria no veículo e na bagagem da passageira, que continha roupas e uma caixa de madeira com uma peça para trator.
Dentro da peça, estava um tablete de pasta base de cocaína que totalizou 1,5 kg da droga. A mulher, de 29 anos, revelou que levaria a "peça" para o avô da namorada, mas revelou onde seria feita a entrega.
A segunda apreensão foi durante vistoria em um ônibus de viagem que seguia de Corumbá para Campo Grande. A boliviana de 26 anos, demonstrou nervosismo ao ser abordado pelos agentes.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS