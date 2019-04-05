PRF apreende 316 kg de maconha transportada por menor de 16 anos

Tráfico de drogas
Ele tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo após colidir em um barranco
Um adolescente de 16 anos que conduzia um Fiat Palio tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal nesta sexta-feira (5), no km 329 da BR-163, em Rio Brilhante. Ele e a passageira, de 18 anos, carregavam no veículo 316kg de maconha.
O motorista não respeitou a ordem de parada e empreendeu fuga, fazendo manobras perigosas, colocando em risco a vida dos outros usuários da via. Conforme a PRF, os policiais iniciaram acompanhamento tático, após 7 km o motorista perdeu o controle da direção e parou ao colidir em um barranco na lateral da rodovia.
Os ocupantes receberam atendimentos médicos prestados pela concessionária de rodovia e o motorista foi encaminhado para o hospital. Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha pesando 316 kg.
A droga foi apreendida e encaminhada, juntamente com o automóvel, para a Delegacia da Polícia Civil em Rio Brilhante. O Conselho Tutelar foi acionado para atender o caso.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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