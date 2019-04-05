PRF apreende 316 kg de maconha transportada por menor de 16 anos

Um adolescente de 16 anos que conduzia um Fiat Palio tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal nesta sexta-feira (5), no km 329 da BR-163, em Rio Brilhante. Ele e a passageira, de 18 anos, carregavam no veículo 316kg de maconha.

O motorista não respeitou a ordem de parada e empreendeu fuga, fazendo manobras perigosas, colocando em risco a vida dos outros usuários da via. Conforme a PRF, os policiais iniciaram acompanhamento tático, após 7 km o motorista perdeu o controle da direção e parou ao colidir em um barranco na lateral da rodovia.