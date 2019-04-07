Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:30

Buscar

Últimas notícias
X

Fiscalização

PRF recupera veículo, na BR-163, em Itaquiraí

Os policiais observaram adulterações em alguns elementos

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2019 às 10:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (6) em Itaquiraí, um veículo com registro de furto/roubo no Rio de Janeiro.

A equipe PRF realizava patrulhamento ostensivo na BR-163 km 77, quando avistou um Hyundai/HB20 com placas do Rio de Janeiro/RJ, conduzido por uma mulher de 21 anos. A condutora informou que o veículo era de propriedade de seu marido, que compareceu ao local minutos depois.

Leia Também

• PRF apreende 159,6 quilos de cocaína escondidos em carga de ferro

• PRF apreende 316 kg de maconha transportada por menor de 16 anos

• Bolivianas são presas pela PRF com quase quatro quilos de cocaína

O proprietário, de 19 anos, entregou os documentos solicitados e informou à equipe que comprou o carro em Itaquiraí, dando uma motocicleta como sinal. Em verificação, constatou-se que tinha indícios de falsificação e em checagem aos sinais identificadores do veículo, os policiais observaram adulterações em alguns elementos, sendo identificado como um HB20 com placas originais do Rio de Janeiro com Registro de furto/roubo na cidade do emplacamento.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. Ele poderá responder pelos crimes de adultera de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e receptação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo