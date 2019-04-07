PRF recupera veículo, na BR-163, em Itaquiraí

Fiscalização
Os policiais observaram adulterações em alguns elementos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (6) em Itaquiraí, um veículo com registro de furto/roubo no Rio de Janeiro.
A equipe PRF realizava patrulhamento ostensivo na BR-163 km 77, quando avistou um Hyundai/HB20 com placas do Rio de Janeiro/RJ, conduzido por uma mulher de 21 anos. A condutora informou que o veículo era de propriedade de seu marido, que compareceu ao local minutos depois.
O proprietário, de 19 anos, entregou os documentos solicitados e informou à equipe que comprou o carro em Itaquiraí, dando uma motocicleta como sinal. Em verificação, constatou-se que tinha indícios de falsificação e em checagem aos sinais identificadores do veículo, os policiais observaram adulterações em alguns elementos, sendo identificado como um HB20 com placas originais do Rio de Janeiro com Registro de furto/roubo na cidade do emplacamento.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Naviraí. Ele poderá responder pelos crimes de adultera de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e receptação.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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