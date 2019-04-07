PRF recupera veículo, na BR-163, em Itaquiraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado (6) em Itaquiraí, um veículo com registro de furto/roubo no Rio de Janeiro.

A equipe PRF realizava patrulhamento ostensivo na BR-163 km 77, quando avistou um Hyundai/HB20 com placas do Rio de Janeiro/RJ, conduzido por uma mulher de 21 anos. A condutora informou que o veículo era de propriedade de seu marido, que compareceu ao local minutos depois.