Durante briga, jovem de 24 anos é esfaqueado por menor em Anastácio

Jovem de 24 anos foi esfaqueado por um menor de idade durante briga na noite de ontem, em Anastácio. A vítima foi atingida nas costas do lado direito e no braço esquerdo, sendo encaminhada ao pronto-socorro. Apesar dos ferimentos, não corre risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender caso de esfaqueamento na Rua Projetada B, no Cristo Rei. Chegando ao local, foram informados por testemunhas que o menor havia golpeado a vítima após desentendimento entre ambos que originou uma briga.

O garoto foi identificado, bem como seus pais. Porém, os militares fizeram buscas, mas não conseguiram localizá-lo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e hospitalizada. O caso de tentativa de homicídio foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio.