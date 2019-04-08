Durante briga, jovem de 24 anos é esfaqueado por menor em Anastácio

Tentativa de homicídio
Vítima não corre risco de morte
Jovem de 24 anos foi esfaqueado por um menor de idade durante briga na noite de ontem, em Anastácio. A vítima foi atingida nas costas do lado direito e no braço esquerdo, sendo encaminhada ao pronto-socorro. Apesar dos ferimentos, não corre risco de morte.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender caso de esfaqueamento na Rua Projetada B, no Cristo Rei. Chegando ao local, foram informados por testemunhas que o menor havia golpeado a vítima após desentendimento entre ambos que originou uma briga.
O garoto foi identificado, bem como seus pais. Porém, os militares fizeram buscas, mas não conseguiram localizá-lo. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e hospitalizada. O caso de tentativa de homicídio foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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