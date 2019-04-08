PRF prende traficante e batedor que levavam cocaína pela BR-262

Durante ronda, no km 142 da BR-262, dois veículos, que aparentemente viajavam juntos, realizaram uma manobra brusca ao aproximarem-se da viatura policial. Ao realizarem a abordagem, os agentes notaram nervosismo por parte dos motoristas dos automóveis e resolveram escoltá-los até a Unidade Operacional em Água Clara..

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado, 73,7 quilos de cocaína em fundo falso na caçamba de uma caminhonete em Água Clara.

Após vistoria minuciosa a GM S10, que possuía placas de Luiz Eduardo Magalhães/BA, foi encontrado um fundo falso na caçamba da caminhonete. Estavam escondidos 77 tabletes de cocaína, totalizando 73,7 kg da droga. O condutor de 36 anos não quis dar informações sobre o serviço ilícito.

No outro carro, um Renault Sandero com placas de Belo Horizonte/MG, nada foi encontrado. Porém o motorista, de 33 anos, confessou que fazia o serviço de batedor para a S10, avisando sobre as fiscalizações na estrada.

Ele disse também que ambos saíram de Ribas do Rio Pardo e iriam até Paranaíba e receberia R$ 1.000 pelo serviço de escolta. Os presos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara.