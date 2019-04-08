PRF prende traficante e batedor que levavam cocaína pela BR-262

Flagrante
Ao todo, eram transportados 73,7 quilos da droga
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste sábado, 73,7 quilos de cocaína em fundo falso na caçamba de uma caminhonete em Água Clara.
Durante ronda, no km 142 da BR-262, dois veículos, que aparentemente viajavam juntos, realizaram uma manobra brusca ao aproximarem-se da viatura policial. Ao realizarem a abordagem, os agentes notaram nervosismo por parte dos motoristas dos automóveis e resolveram escoltá-los até a Unidade Operacional em Água Clara..
Após vistoria minuciosa a GM S10, que possuía placas de Luiz Eduardo Magalhães/BA, foi encontrado um fundo falso na caçamba da caminhonete. Estavam escondidos 77 tabletes de cocaína, totalizando 73,7 kg da droga. O condutor de 36 anos não quis dar informações sobre o serviço ilícito.
No outro carro, um Renault Sandero com placas de Belo Horizonte/MG, nada foi encontrado. Porém o motorista, de 33 anos, confessou que fazia o serviço de batedor para a S10, avisando sobre as fiscalizações na estrada.
Ele disse também que ambos saíram de Ribas do Rio Pardo e iriam até Paranaíba e receberia R$ 1.000 pelo serviço de escolta. Os presos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil em Água Clara.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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