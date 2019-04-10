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Contrabandista capota Fiat Argo com 10 mil maços de cigarro em Sidrolândia

Acidente ocorreu durante tentativa de fuga

Renan Nucci

Publicado em 10/04/2019 às 10:25

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF)  prendeu nesta terça-feira na BR-060, em Sidrolândia, um homem de 23 anos transportando 10mil  maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Durante rondas no km 406 da BR-060, a equipe da PRF avistou um Fiat Argo, com placas de Belo Horizonte/MG, trafegando em alta velocidade e realizando ultrapassagens indevidas. Os policiais deram ordem de parada, porém o motorista não respeitou e empreendeu fuga.

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Com isso, os agentes realizaram acompanhamento tático, por cerca de 13 km. O carro realizou diversas manobras perigosas em alta velocidade, colocando a vida de outros usuários da rodovia em risco e só parou após sair da pista e capotar.

Após o acidente, a carga de cigarros ficou espalhada pelo local. Ao todo, foram apreendidos 10 mil maços. Dentro do veículo também foi encontrado um rádio comunicador de uso proíbido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento ao suspeito que foi encaminhado ao hospital em Campo Grande para tratar lesões causadas em decorrência da capotagem.

O condutor confessou que tentou fugir pois estava descumprindo medida cautelar em decorrência de outras prisões por contrabando. O preso foi encaminhado, juntamente com o automóvel e os cigarros, para a Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

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