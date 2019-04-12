Motorista embriagado e sem habilitação é preso com arma pela PM em Aquidauana

Aquidauana
Homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, por porte ilegal de arma de fogo, por dirigir embriagado e por falta de habilitação para dirigir.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante ronda pela Rua Capitão Tamura, os policiais avistaram um Fiat Uno e fizeram abordagem. Depois de parar, o condutor desceu com dificuldade, do veículo, apresentando sinais claros de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico, falta de equilíbrio e fala alterada.
Em vistoria no carro, os militares acharam uma bolsa de couro com um revólver calibre 32 carregado com seis munições, e com mais quatro munições na bolsa, além de uma faca, um punhal e um facção.
Ainda foram encontradas duas latas de cerveja e uma garrafa de bebida alcoólica pela metade. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS