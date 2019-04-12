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Aquidauana

Motorista embriagado e sem habilitação é preso com arma pela PM em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 12/04/2019 às 07:22

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Homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, por porte ilegal de arma de fogo, por dirigir embriagado e por falta de habilitação para dirigir.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante ronda pela Rua Capitão Tamura, os policiais avistaram um Fiat Uno e fizeram abordagem. Depois de parar, o condutor desceu com dificuldade, do veículo, apresentando sinais claros de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico, falta de equilíbrio e fala alterada.

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Em vistoria no carro, os militares acharam uma bolsa de couro com um revólver calibre 32 carregado com seis munições, e com mais quatro munições na bolsa, além de uma faca, um punhal e um facção.

Ainda foram encontradas duas latas de cerveja e uma garrafa de bebida alcoólica pela metade. Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

 

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