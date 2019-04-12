Motorista embriagado e sem habilitação é preso com arma pela PM em Aquidauana

Homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, por porte ilegal de arma de fogo, por dirigir embriagado e por falta de habilitação para dirigir.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante ronda pela Rua Capitão Tamura, os policiais avistaram um Fiat Uno e fizeram abordagem. Depois de parar, o condutor desceu com dificuldade, do veículo, apresentando sinais claros de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico, falta de equilíbrio e fala alterada.