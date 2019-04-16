PM prende homem suspeito de furtar produtos em farmácia de Aquidauana

Aquidauana
Ele foi flagrado dentro de um banco com os materiais furtados
Homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, suspeito de furtar produtos em uma farmácia localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana. O suspeito foi localizado em uma agência bancária logo após o crime, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, responsável pelo estabelecimento acionou os policiais afirmando que, por meio das imagens das câmeras de segurança, flagrou o indivíduo pegando alguns produtos sem que ninguém percebesse. De posse das informações sobre as características dele, os policiais passaram a fazer rondas pela região.
O homem foi visto dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal e acabou abordado. Em uma vistoria pelo local, os militares encontraram um pote de guaraná e um pacote de goma de mascar que haviam sido retirados da farmácia. Desta forma, ele acabou detido.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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