PM prende homem suspeito de furtar produtos em farmácia de Aquidauana

Homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de ontem, suspeito de furtar produtos em uma farmácia localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana. O suspeito foi localizado em uma agência bancária logo após o crime, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, responsável pelo estabelecimento acionou os policiais afirmando que, por meio das imagens das câmeras de segurança, flagrou o indivíduo pegando alguns produtos sem que ninguém percebesse. De posse das informações sobre as características dele, os policiais passaram a fazer rondas pela região.