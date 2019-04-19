Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:38

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

PRF apreende skunk, a 'supermaconha de rico' pela primeira vez no ano em Corumbá

Quase 100 quilos de drogas foram retirados do caminhão apreendido pelos policiais

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/04/2019 às 08:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na última quarta-feira (17), no km 706 da BR-262 em Corumbá, 139,8 quilos de cocaína e 15,4 quilos de skunk, considerada a "supermaconha de rico", uma variedade híbrida desenvolvida na Holanda.

Durante fiscalizações, foi abordado uma caminhão puxando um semirreboque, ambos com placas de Campo Grande, conduzido por um homem de 41 anos que demonstrou nervosismo durante a abordagem.

Leia Também

• PRF prende em flagrante quadrilha com 336 quilos de maconha em Jardim

• Polícia Rodoviária Federal identifica, prende quadrilha e apreende 334kg de maconha

• Polícia recupera veículos roubados e apreende 370 quilos de maconha

Os policiais realizaram uma vistoria e encontraram diversos tabletes de cocaína e skunk em um fundo falso no interior da cabine do veículo. O motorista revelou que pegou a carreta em Campo Grande e viajou até Corumbá, onde ficou hospedado por uma semana enquanto aguardava o fundo falso da cabine ser preparado. Também foi apreendido um aparelho celular que, segundo o envolvido, lhe foi entregue e que deveria atendê-lo sempre que tocasse.

Suspeitos de que havia um batedor para a carga de entorpecente, os agentes abordaram um Ford Fusion, com placas de São José do Rio Preto, São Paulo, que seguia logo a frente do caminhão. Dentro do carro estava o motorista, de 26 anos, que ficou muito nervoso ao saber sobre a apreensão da carreta. Com ele viajavam sua namorada, de 18 anos e uma criança de 1 ano, filha do casal.

Após consulta, foi constatado que o condutor do carro era o verdadeiro proprietário da carreta apreendida. Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares e várias ligações que foram apagadas.

O caminhão Mercedes Benz foi apreendido e encaminhado à Receita Federal para a retirada da droga, onde foi constatado se tratar de 93,3 quilos de pasta base, 46,5 quilos de cloridrato de cocaína e 15,4 quilos de skunk.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo