PM apreende moto escondida no meio do mato no Guanandy, em Aquidauana

Aquidauana
Não havia registro de roubo ou furto do veículo
A Polícia Militar de Aquidauana encontrou na tarde de ontem, na região do Bairro Guanandy, uma motocicleta Yamaha YBR vermelha escondida no meio do mato na Rua Sete de Setembro.
De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncia de que o veículo estaria no local, os policiais foram averiguar e constataram a moto. O veículo estava bem escondido, mas não havia suspeitos perto.
Ao verificarem a placa, constataram estar em nome de uma mulher em Campo Grande, no entanto, não havia registro de boletim de ocorrência de roubo ou furto. O veículo foi recolhido para a delegacia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS