PM apreende moto escondida no meio do mato no Guanandy, em Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana encontrou na tarde de ontem, na região do Bairro Guanandy, uma motocicleta Yamaha YBR vermelha escondida no meio do mato na Rua Sete de Setembro.

De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncia de que o veículo estaria no local, os policiais foram averiguar e constataram a moto. O veículo estava bem escondido, mas não havia suspeitos perto.