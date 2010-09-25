Eleições: IBOPE aponta vitória de André no 1º turno

Faltando nove dias para a eleição, pesquisa Ibope mostra que o governador André Puccinelli (PMDB) seria reeleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos (desconsiderando os brancos e nulos).



A pesquisa estimulada mostra o governador André Puccinelli com uma pequena oscilação negativa de 1 ponto percentual passando de 52% de intenção de voto nas duas rodadas anteriores para 51%.



Zeca do PT passou de 36% na rodada divulgada há 21 dias para 41%. O candidato do PSOL, Nei Braga, cresceu de 1% para 2%.



Não responderam 3%; e 3% declararam que irão votar branco ou nulo.



Senado – A pesquisa Ibope/TV Morena também fez um levantamento sobre a disputa pelo Senado.



O senador Delcídio do Amaral (PT) teve uma pequena oscilação negativa de 1 ponto percentual em relação a última rodada, mas mantém a liderança isolada com 63% das intenções de voto.



Dagoberto Nogueira (PDT) aparece com 37%, Waldemir Moka (PMDB) tem 32% e Murilo Zauith (DEM) 29%.



Disseram que vão votar em apenas um candidato 10% dos eleitores. Indecisos somam 20%. Declararam que vão votar branco ou nulo 8%.





Registrada no TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número 40152/2010, a pesquisa foi feita 21 a 23 de setembro.Foram ouvidos 812 eleitores em 31 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.