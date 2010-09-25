Acessibilidade

30 De Outubro De 2026 • 06:46

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Eleições: IBOPE aponta vitória de André no 1º turno

Briga pelo senado é acirrada

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 25/09/2010 às 10:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Faltando nove dias para a eleição, pesquisa Ibope mostra que o governador André Puccinelli (PMDB) seria reeleito no primeiro turno com 54% dos votos válidos (desconsiderando os brancos e nulos).

A pesquisa estimulada mostra o governador André Puccinelli com uma pequena oscilação negativa de 1 ponto percentual passando de 52% de intenção de voto nas duas rodadas anteriores para 51%.

Zeca do PT passou de 36% na rodada divulgada há 21 dias para 41%. O candidato do PSOL, Nei Braga, cresceu de 1% para 2%.

Não responderam 3%; e 3% declararam que irão votar branco ou nulo.

Senado – A pesquisa Ibope/TV Morena também fez um levantamento sobre a disputa pelo Senado.

O senador Delcídio do Amaral (PT) teve uma pequena oscilação negativa de 1 ponto percentual em relação a última rodada, mas mantém a liderança isolada com 63% das intenções de voto.

Dagoberto Nogueira (PDT) aparece com 37%, Waldemir Moka (PMDB) tem 32% e Murilo Zauith (DEM) 29%.

Disseram que vão votar em apenas um candidato 10% dos eleitores. Indecisos somam 20%. Declararam que vão votar branco ou nulo 8%.

 
Registrada no TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número 40152/2010, a pesquisa foi feita 21 a 23 de setembro.

Foram ouvidos 812 eleitores em 31 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.


Publicidade

VEJA TAMBÉM

Política

Avião com Flávio Bolsonaro e família pousa nos Estados Unidos

Política

Flávio Bolsonaro não entrega passaportes e viaja aos EUA, diz agência

POLÍTICA

Posse de Lula será em 05 de janeiro de 2027; entenda a mudança

Governadores assumirão os cargos no dia seguinte; alteração foi definida por emenda constitucional aprovada em 2021

ELEIÇÕES 2026

Riedel cumprimenta Lula pela reeleição e defende mudanças no país

Publicidade

Eleições 2026

Lula é reeleito presidente do Brasil após virada histórica

ÚLTIMAS

UFMS de Aquidauana avalia interesse em novo Mestrado em Educação

PESQUISA COM PROFESSORES

UFMS de Aquidauana avalia interesse em novo Mestrado em Educação

Consulta abrange profissionais de sete municípios de Mato Grosso do Sul; objetivo é identificar a demanda regional por formação stricto sensu
Polícia procura suspeito de estuprar mulher que fazia atividade física

Capital

Polícia procura suspeito de estuprar mulher que fazia atividade física

Vítima foi abordada no bairro Nova Campo Grande e ameaçada com uma faca; caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo