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Política

Marina Silva recebe apoio de Pedro Simon

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 25/09/2010 às 10:23

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Em passagem relâmpago por Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (24), a candidata do PV à presidência da República, Marina Silva recebeu o apoio do senador Pedro Simon, presidente do PMDB no Estado. Ambos receberam a imprensa nesta tarde para selar a aliança, depois de Marina anunciar o feito em seu perfil no Twitter.

Simon deixou claro que a iniciativa foi pessoal e não em nome do partido, que no Rio Grande do Sul permanece neutro - apesar do apoio nacional à chapa de Dilma Rousseff (PT), que tem o peemedebista Michel Temer como vice.

“Eu sempre digo que vou governar com melhores do PSDB, os melhores do PT, dos partidos de tradição democrática, do PDT... E quando me refiro ao PMDB, eu cito o Simon, que é daqueles políticos que se mobilizam por projetos, sem as amarras do fisiologismo”, afirmou Marina, que embarcou para Curitiba (PR).

Até então neutro, Simon disse que o apoio a apenas nove dias das eleições significa um apelo para que o pleito seja levado ao segundo turno. Além do senador gaúcho, a modelo Gisele Bündchen também declarou voto na candidata do PV.

"A gente tinha convicção absoluta de que teria segundo turno em Brasília e aqui (no RS). De repente, houve uma avalanche de propaganda e se corre o risco de não ter segundo turno", afirmou o peemedebista, que foi colega de Marina no Senado. "Não podemos decidir estas eleições no primeiro turno, em meio a todas estas crises".

As últimas pesquisas eleitorais demonstram um quadro de vitória de Dilma Rousseff no primeiro turno na disputa à Presidência da República e de Tarso Genro (PT) na corrida pelo Palácio do Piraitni. Candidato do PMDB ao governo do Rio Grande Sul, José Fogaça continua neutro na campanha nacional. Já a governadora Yeda Crusius (PSDB), que aparece em terceiro nas pesquisas, apoia o presidenciável José Serra (PSDB).

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