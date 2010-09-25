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Puccinelli abre sigilo bancário, fiscal e financeiro

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 25/09/2010 às 10:25

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O governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli entregou ao Ministério Público Estadual um extenso conjunto de documentos particulares em que abre mão, como cidadão, dos próprios sigilos bancário, fiscal e financeiro. Puccinelli informou sobre a decisão em coletiva à imprensa na tarde de ontem e seguiu para a Procuradoria-Geral de Justiça onde entregou ao procurador-geral, Paulo Alberto de Oliveira, documentos referentes a declarações de imposto de renda, extratos de movimentação bancária de quatro instituições financeiras e declaração anual de produtor.

A disponibilidade dos dados particulares dos dez anos anteriores já havia sido feita em 2007, quando André Puccinelli assumiu o Executivo do Estado, referentes ao período de 1997 a 2007. Durante a entrevista coletiva, o governador anunciou a abertura espontânea do sigilo dos últimos três anos e meio e a reapresentação dos documentos anteriormente encaminhados.

O Estado de Mato Grosso do Sul, através da Procuradoria-Geral do Estado, também interpôs a interpelação judicial em face do deputado estadual Ary Rigo, com base em vídeos exibidos na Internet em que o governador do Estado de Mato Grosso do Sul é citado, além de desembargadores do Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual como beneficiários de repasses indevidos de valores do Poder Legislativo.

O pedido é para a interpelação do requerido por mandado judicial, para que confirme e esclareça em 48 horas as declarações feitas sobre o suposto repasse indevido de valores.
 

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