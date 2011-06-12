No Twitter, Gleisi diz que terá concentração total no trabalho

A nova ministra da Casa Civil , Gleisi Hoffmann, pediu neste sábado (11), por meio do microblog Twitter, a compreensão dos seguidores pela eventual ausência nas redes sociais devido às atribuições do cargo.

?Peço que entendam se aparecer menos por aqui. Minha concentração será total nas tarefas que me foram dadas pela presidenta Dilma [Rousseff]?, afirmou a ministra.

Gleisi voltou a agradecer os internautas pelas ?felicitações? e pela ?torcida? no dia de sua posse, na última quarta-feira (8). ?Estou muito motivada?, disse.

Senadora eleita pelo Paraná, Gleisi substituiu na Casa Civil o ex-ministro Antonio Palocci, que deixou o cargo após denúncias sobre a evolução de seu patrimônio pessoal.

Em seu discurso de posse na Casa Civil, no Palácio do Planalto, na última quarta, a nova ministra afirmou que, ao escolhê-la, Dilma manifesta "apreço" ao Congresso Nacional.

"Tenho consciência que minha escolha não se deve apenas à minha caminhada política. Ao escolher uma senadora da República, Dilma manifesta apreço ao Congresso Nacional, ao Poder legislativo", disse durante o discurso de posse.