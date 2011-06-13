Acessibilidade

30 De Outubro De 2026 • 18:51

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Dilma: plano mostrará como sair da pobreza com ações concretas

Anibal Placêncio

Publicado em 13/06/2011 às 09:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje (13) que o Plano Brasil sem Miséria vai mostrar que é possível sair da pobreza por meio de ações concretas, como empréstimos, cursos de capacitação e formação de cooperativas.
 
No programa semanal Café com a Presidenta, ela lembrou que o problema da miséria nos grandes centros urbanos envolve situações como a falta de capacitação e a má remuneração dos profissionais. Para tentar mudar esse quadro, a estratégia do governo será oferecer cursos para cerca de 1,7 milhões de jovens e adultos.
 
Outra medida a ser implementada nas cidades brasileiras é a inclusão de trabalhadores nas estatísticas nacionais, já que muitos não têm endereço ou mesmo documentos como a certidão de nascimento.
 
?Vamos também apoiar as prefeituras para implantar programas de coleta seletiva, com a participação dos catadores. Com cursos e treinamento, vamos capacitar milhares de catadores e fortalecer a participação na coleta seletiva de mais de 200 mil trabalhadores até 2014?, disse.
 
O Plano Brasil sem Miséria, de acordo com a presidenta, deve contar também com a participação de empresas como as redes de supermercado que, segundo ela, se comprometeram a contratar pessoas que recebem o Bolsa Família como caixas, empacotadores e auxiliares.
 
Há ainda um acordo sendo finalizado com o setor para que os estabelecimentos comprem e revendam alimentos provenientes da agricultura familiar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Política

Avião com Flávio Bolsonaro e família pousa nos Estados Unidos

Política

Flávio Bolsonaro não entrega passaportes e viaja aos EUA, diz agência

POLÍTICA

Posse de Lula será em 05 de janeiro de 2027; entenda a mudança

Governadores assumirão os cargos no dia seguinte; alteração foi definida por emenda constitucional aprovada em 2021

ELEIÇÕES 2026

Riedel cumprimenta Lula pela reeleição e defende mudanças no país

Publicidade

Eleições 2026

Lula é reeleito presidente do Brasil após virada histórica

ÚLTIMAS

Suspeito de tentar roubar celular na capital alegou dívida de R$ 700,00

Polícia

Suspeito de tentar roubar celular na capital alegou dívida de R$ 700,00

Jovem de 19 anos foi detido cerca de seis horas após a ocorrência; câmeras de segurança registraram a abordagem à vítima
Sessão em Corumbá destaca prevenção e histórias de superação do câncer

OUTUBRO ROSA

Sessão em Corumbá destaca prevenção e histórias de superação do câncer

Evento alusivo ao Outubro Rosa reconheceu profissionais da saúde, pacientes e voluntárias; diagnóstico precoce e atendimento humanizado foram destacados

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo