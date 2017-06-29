Felipe Orro sugere que a prefeitura de Campo Grande não terceirize o serviço de iluminação pública

Preocupado com o destino da verba da taxa de iluminação pública paga pelos consumidores de Campo Grande, o deputado estadual Felipe Orro, usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para solicitar ao prefeito da Capital, Marcos Trad, que tire das mãos da empresas terceirizadas o trabalho de manutenção da rede elétrica.

Como o serviço é feito pelas empresas contratadas pelo município, não tem como o cidadão fiscalizar o destino da verba arredada. Outro ponto destacado por Orro é a economia, caso o poder público passa a fazer a manutenção da rede, gerando redução da taxa de iluminação.

“Tem famílias que não têm condições de pagar a conta de energia em dia. Se a taxa baixar, as pessoas terão mais condições de honrar o compromisso, R$ 20 faz muita diferença no orçamento de famílias com renda baixa”, defende o deputado.

O parlamentar ainda pediu rigor na fiscalização do valor arrecadado, já que, no ano passado, a cobrança pela iluminação pública rendeu um excedente de R$ 50 milhões aos cofres públicos.

“O poder público paga um preço muito alto com a taxa de iluminação pública para empresas particulares, é muito dinheiro e deve ser bem fiscalizado”, aponta.