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Felipe Orro solicita Corpo de Bombeiros para Dois Irmãos do Buriti

Presença da penitenciária e alto fluxo de turistas preocupam autoridades pela ausência de uma guarnicão

Flavio Brito

Publicado em 05/07/2017 às 08:20

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A cidade de Dois Irmãos do Buriti, que tem 11 mil habitantes, vem sofrendo com inúmeros acidentes graves, incêndios, além de abrigar uma penitenciária com 600 presos. Por estes motivos, o deputado estadual Felipe Orro quer que o governo do Estado, em parceria com a prefeitura, instale uma guarnição ou subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar no município.

Além dos acidentes e do estabelecimento penal de segurança média, destinado a presos condenados cumprem pena em regime fechado, o município recebe muitos turistas por causa dos rios que cortam a cidade.

 O Secretário Municipal de Saúde, Carlos Alberto dos Santos, o Branco, destacou a importância desta demanda para o município. “Precisamos muito desta guarnição por causa da penitenciária que pertence ao estado e está instalada no município e a outra necessidade é o fato de termos no município o distrito de Palmeira, onde turistas de todos os lugares do país vêem para pescar e sempre acontece acidentes, com uma guarnição na cidade teríamos como fazer o socorro com mais rapidez, além dos acidentes e incêndios que acontecem periodicamente na região”, disse.

Orro defende uma parceria entre o estado e o município para que uma guarnição do Corpo de Bombeiros se torne realidade em Dois Irmãos do Buriti. “Esta parceria é muito importante para atender a população e os turistas que visitam a cidade. Atualmente, sempre que necessário, são acionados os Bombeiros dos municípios vizinhos, Sidrolândia, que fica 67 quilômetros de distância e Aquidauana que está distante 71 quilômetros, sendo assim, o atendimento às vítimas se torna demorado”, aponta.

Para agilizar o processo Felipe Orro acompanhou uma comitiva com o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Edilson Zandona, o Secretário Municipal de Saúde, Branco, e o vereador Professor Eder, em uma audiência com o Comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Coronel Esli Ricardo.

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