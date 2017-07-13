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Política

Emenda de Tereza Cristina vai beneficiar dez municípios de MS

Flavio Brito

Publicado em 13/07/2017 às 10:58

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Moradores de dez municípios de Mato Grosso do Sul vão ser beneficiados com recursos garantidos por emenda individual da deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS). A parlamentar assegurou R$ 4.300.000,00 por meio da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para implantação, ampliação no Saneamento Básico em Comunidades Rurais e Tradicionais no Estado de Mato Grosso do Sul. O Recurso é fruto de emenda individual impositiva ao Orçamento da União. 

Os municípios de Batayporã, Jaraguari, Jardim, Nioaque, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos foram contemplados pela emenda. Segundo o convenio, o recurso deverá ser usado na implantação ou melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação de tratamento e também a implantação de melhorias sanitárias domiciliares ou coletivas de pequeno porte para mil famílias da zona rural.

A deputada Tereza Cristina lembra que as emendas têm feito a diferença nos municípios. E ter saneamento básico é um fator essencial para qualidade de vida da população e que é um direito assegurado pela Constituição.

 

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