Emenda de Tereza Cristina vai beneficiar dez municípios de MS

Moradores de dez municípios de Mato Grosso do Sul vão ser beneficiados com recursos garantidos por emenda individual da deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS). A parlamentar assegurou R$ 4.300.000,00 por meio da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para implantação, ampliação no Saneamento Básico em Comunidades Rurais e Tradicionais no Estado de Mato Grosso do Sul. O Recurso é fruto de emenda individual impositiva ao Orçamento da União.

Os municípios de Batayporã, Jaraguari, Jardim, Nioaque, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sonora e Terenos foram contemplados pela emenda. Segundo o convenio, o recurso deverá ser usado na implantação ou melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação de tratamento e também a implantação de melhorias sanitárias domiciliares ou coletivas de pequeno porte para mil famílias da zona rural.

A deputada Tereza Cristina lembra que as emendas têm feito a diferença nos municípios. E ter saneamento básico é um fator essencial para qualidade de vida da população e que é um direito assegurado pela Constituição.