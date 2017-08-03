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Política

Veja como cada estado votou sobre a denúncia contra Temer

Luiz Guido Junior

Publicado em 03/08/2017 às 08:38

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O plenário da Câmara dos Deputados encerrou por volta das 22h de ontem a votação que rejeitou a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Foram 263 votos favoráveis ao arquivamento, e 227 contra. Houve ainda 2 abstenções e 19 parlamentares se ausentaram da votação. Com o resultado, a Câmara não aprova a admissibilidade para que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue Temer.

Leia abaixo como cada estado votou sobre a denúncia.

Alagoas

Os deputados representantes de Alagoas foram os últimos a votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, quatro se posicionaram a favor de Temer e quatro contra. Houve, ainda, uma ausência entre os alagoanos.

Paraíba

Os deputados representantes da Paraíba acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 6 se posicionaram a favor e 5 contra o parecer da denúncia, com uma ausência registrada.

Sergipe

Os deputados representantes de Sergipe acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, apenas dois se posicionaram a favor Temer e seis ficaram contra.

Pernambuco

Os deputados representantes de Pernambuco acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 13 se posicionaram a favor do parecer que pede rejeição da denúncia e 11 contra. Houve, ainda, uma ausência entre os pernambucanos.

Bahia

Os deputados representantes da Bahia acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 21 se posicionaram contra Temer e 17 a favor do presidente. Houve, ainda, uma ausência.

Minas Gerais

Os deputados representantes de Minas Gerais acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 33 se posicionaram a favor e 18 contra o parecer da denúncia, com uma abstenção e uma ausência.

Rio Grande do Norte

Os deputados representantes de Rio Grande do Norte acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, cinco se posicionaram a favor do relator que pede rejeição da denúncia e três contra.

Piauí

Os deputados representantes do Piauí acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, seis se posicionaram a favor do presidente Temer e três contra. Houve, ainda, uma ausência.

Espírito Santo

Os deputados representantes do Espírito Santo acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 2 se posicionaram a favor e 8 contra o parecer da denúncia.

Rio de Janeiro

Os deputados representantes do Rio de Janeiro acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 20 se posicionaram a favor e 23 contra o parecer da denúncia, com duas ausências. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM) não votou por causa do regimento da Casa.

Maranhão

Os deputados representantes do Maranhão votaram há pouco sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 11 se posicionaram a favor de Temer e 7 contra.

Ceará

Os deputados representantes do Ceará acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, nove parlamentares se posicionaram a favor de Temer e 11 contra. Houve, ainda, uma ausência.

São Paulo

Os deputados representantes de São Paulo acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 29 se posicionaram a favor e 38 contra o parecer da denúncia, com uma abstenção e duas ausências.

Mato Grosso do Sul

Os deputados representantes de Mato Grosso do Sul já votaram sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Foram dados quatro votos favoráveis ao presidente Temer e quatro contrários.

Mato Grosso

Os deputados representantes de Mato Grosso acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 7 se posicionaram a favor do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que é contra o prosseguimento da denúncia, e apenas um deputado foi contrário ao presidente, o deputado Ságuas Moraes (PT), que votou contra o parecer.

Tocantins

Os deputados representantes do Tocantins acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 5 se posicionaram a favor e 2 contra o parecer da denúncia, com uma ausência.

Distrito Federal

Os deputados representantes de Distrito Federal acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 5 se posicionaram a favor do presidente Temer e dois contra. Foi registrada uma ausência de parlamentar do DF.

Goiás

Os deputados representantes de Goiás votaram há pouco sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 12 se posicionaram a favor do presidente Temer e pelo parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e 4 votaram contra. Foi registrada uma ausência de deputado do Estado de Goiás.

Rondônia

Os deputados representantes de Rondônia acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, cinco se posicionaram a favor e dois contra o parecer da denúncia.

Amazonas

Os deputados representantes de Amazonas acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 6 se posicionaram a favor e 3 contra o parecer da denúncia.

Santa Catarina

Os deputados representantes de Santa Catarina já votaram sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, nove se posicionaram a favor do presidente Temer e seis contra.

Pará

Os deputados representantes do Pará acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 12 se posicionaram a favor e 4 contra o encaminhamento da denúncia.

Rio Grande do Sul

Os deputados representantes do Rio Grande do Sul votaram há pouco sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 17 deputados se posicionaram contra o presidente Michel Temer e 11 a favor. Foi registrada uma ausência de parlamentares do Rio Grande do Sul, do deputado Giovani Cherini (PDT), que está de licença médica, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou no plenário.

Amapá

Os deputados representantes do Amapá acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, 4 se posicionaram a favor e 2 contra o encaminhamento da denúncia e 2 ausências.

Roraima

Os deputados representantes de Roraima acabaram de votar sobre o encaminhamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Ao todo, seis parlamentares se posicionaram a favor e um contra o encaminhamento da denúncia, com uma ausência registrada.

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