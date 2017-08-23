Em visita de embaixador, Orro cita que Rota Bioceânica facilitará exportação de grãos

Durante a visita que Carlos Alberto Simas Magalhães, embaixador brasileiro no Paraguai, fez na manhã desta terça-feira (22) a Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Orro citou as dificuldades que produtores sul-mato-grossenses estão enfrentando para escoar grãos.

No encontro com os deputados, o embaixador levantou diversas melhorias logísticas que precisam ser aceleradas para viabilizar a exportação da produção brasileira. Entre essas melhorias está a construção da ponte que ligará Brasil e Paraguai em Porto Murtinho, e a abertura do Porto de Concepción, em Assunção, prevista para dezembro deste ano, que facilitará o escoamento de grãos.

“Precisamos acelerar essas discussões do Porto de Concepción e da Rota Bioceânica, pois com essas dificuldades logísticas, a produção dos agricultores de Mato Grosso do Sul está ficando represada. Não dá para escoar com facilidade. E esse não é um problema que atinge só nosso Estado, mas também Mato Grosso e Goiás”, detalhou Felipe Orro.

O embaixador Carlos Alberto pontuou que é necessária articulação em Brasília para permitir que a ponte a ser construída em Porto Murtinho saia do papel. Tanto o deputado Felipe Orro, quanto os demais parlamentares da Casa de Lei se comprometeram a trabalhar em sintonia com deputados federais e senadores para liberar o montante de R$ 65 milhões que seria necessário para a construção de metade da ponte. A outra metade já foi empenhada pelo país vizinho.

“Precisamos acelerar esse debate. Tanto que logo teremos a BR-419, que ligará Aquidauana a Rio Verde, e essa rota auxiliará o escoamento de grãos vindos da região norte de Mato Grosso do Sul”, finalizou o deputado Felipe Orro.