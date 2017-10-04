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Segurança

Bancada de MS, PRF e ministério destravam R$ 5 milhões para compra de viaturas

A disponibilização dos recursos possibilitará à Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul promover a abertura de licitação para compra das viaturas

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2017 às 15:15

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O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, senador Waldemir Moka (PMDB), acertou com o Ministério da Justiça a liberação de R$ 5 milhões para a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado.

Os recursos, de acordo com o superintendente Luiz Alexandre Gomes da Silva, serão utilizados para aquisição de viaturas. O senador e o superintendente reuniram-se ontem (terça-feira), em Brasília, para elaborar o pedido, de acordo com as normas orçamentárias.

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Moka encaminhou o documento ao ministro da Justiça, Torquato Lorena Jardim, solicitando o cancelamento de emenda de bancada, de R$ 5 milhões. Com isso, houve troca de rubrica para a destinação dos recursos.

Com o cancelamento, vai ser possível à Justiça buscar a verba, em outra rubrica, de caráter nacional, sem carimbo para esse ou aquele Estado, conforme entendimento prévio entre bancada, PRF e o ministro Torquato Jardim.

A disponibilização dos recursos possibilitará à Superintendência da PRF em Mato Grosso do Sul promover a abertura de licitação para compra das viaturas, buscando melhorar o policiamento ostensivo nas rodovias do Estado.

“A determinação da bancada federal do Mato Grosso do Sul é importante no sentido de destravar a liberação desses recursos, de grande necessidade para a PRF, em virtude da ausência de viaturas em número suficiente para a cobertura dos trabalhos da polícia rodoviária”, observou o superintendente.

Moka destacou a compreensão dos integrantes da bancada federal para que a mudança fosse feita. “É preciso ser ágil na busca de soluções, seja em que área for dos serviços à população, ainda mais quando se trata da segurança dos cidadãos, no caso particular, no tráfego rodoviário em nosso Estado”, diz.

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