Governador assegura que em até 10 dias começa recapeamento de vias

Seguindo os moldes do Pensando MS – programa de governo anterior em que o governador percorria diversas localidades do estado para ouvir a população sobre as suas necessidades locais, dessa vez o Fórum Regional na Região Sudoeste, que aconteceu na última sexta-feira (23) no Clube Arpa, em Aquidauana, também foi uma oportunidade para o já anunciado pré-candidato ao governo de MS anunciasse os investimentos já consolidados da atual gestão.

Para Reinaldo, as obras de recapeamento das vias Duque de Caxias, do trilho até a Giovani Toscano Brito, Rua dos Ferroviários, da Pantaneta até o trilho e a Avenida Mato Grosso do Sul, desde o seu início da Rua Giovani até a escola Marli Russo deverão começar entre 7 a 10 dias. “nós já autorizamos a empresa vencedora da licitação a montar o canteiro de obras para recapeamento das ruas da cidade indicadas no planejamento. Dentro de 1 semana a 10 dias vamos dar a ordem de serviço”, anunciou.

MS em números – Reinaldo disse ao O Pantaneiro, durante o evento, dos impactos dos investimentos já realizados no estado em relação à competitividade com os demais do país. “Mato Grosso do Sul está dando certo porque tem um governo sério, responsável e que trabalha direito, com honestidade, com transparência. Estamos buscando o desenvolvimento constante. Não é à toa que MS é o 5º estado mais competitivo, o segundo que mais gera empregos no país, o segundo em número de investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e isso é uma alegria enorme para nós, porque sabemos que estamos no rumo certo.”