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“A agricultura familiar é prioridade para nossos deputados federais”, afirmou Almi

Renan Nucci

Publicado em 20/06/2018 às 17:05

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O deputado estadual Cabo Almi (PT) subiu na tribuna nesta manhã (20) para falar das emendas parlamentares dos deputados federais Vander Loubet e Zeca do PT, ambos do Partido dos Trabalhadores, destinadas a agricultura familiar. “Os deputados têm procurado priorizar estas emendas nesta área com ações implementadas em vários municípios do Estado. Angélica, Glória de Dourados, Sidrolândia estão entre eles, também houve atendimento no assentamento Vale Verde, quilombolas e aldeias, com a entrega de maquinários e suplementos. Enalteço o trabalho nesta área tão importante que é agricultura familiar, através do pequeno produtor por ter uma importância enorme para o País, e os deputados federais têm facilitado o trabalho de nossa bancada, que também investe muito em agricultura familiar”, destacou Cabo Almi.

O deputado estadual João Grandão (PT), líder do partido na Casa de Leis, destacou o fato do deputado Zeca do PT complementar o trabalho começado por ele. “Na Comissão de Agricultura procurei desenvolver essa tarefa, e hoje o deputado Zeca do PT está continuando o projeto que a gente sempre defendeu, da mecanização da produção. Quero parabenizar o deputado pela parceria, forma e responsabilidade que está sendo conduzido este assunto, e também pela determinação nesta causa”, ressaltou.

Cabo Almi concluiu agradecendo a retomada das obras de pavimentação do distrito de Lagoa Bonita, localizado em Deodápolis, no Estado. “Para mim isso é uma realização pessoal, já que morei lá até completar 20 anos de idade, e também me esforcei para que a nossa querida Lagoa Bonita recebesse a pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial. Um sonho antigo que está se tornando realidade desde a semana passada com o reinício das obras. Gostaria que mais deputados federais e senadores pudessem colocar recursos para pavimentar todo o distrito, já que não é tão grande assim, para que eu retornar um dia dizendo que valeu a pena a luta”, registrou.

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