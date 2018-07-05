Deputados comemoram desenvolvimento de MS na indústria, transporte e saúde

Os deputados estaduais Paulo Corrêa (PSDB) e Professor Rinaldo (PSDB) – líder do Governo no Assembleia Legislativa – ocuparam a tribuna durante sessão desta quinta-feira (5) para comemorar investimentos em Mato Grosso do Sul nas áreas da indústria, do transporte e da saúde.

O primeiro a falar foi o deputado Paulo Corrêa, que participou ontem da inauguração de fábrica de MDF, em Água Clara, representando a Assembleia Legislativa, por presidir a Comissão Permanente de Turismo, Indústr ia e Comércio. “Foram investidos R$ 600 milhões nessa indústria, que é a maior da América do Sul. Serão gerados 800 empregos diretos e estimam mais de dois mil indiretos com o crescimento do setor moveleiro por lá. Vi tecnologia de primeiro mundo. A fábrica vai gerar sua própria energia e cliente que comprar MDF para usar no Mato Grosso do Sul terá 20% de desconto”, comemorou o deputado.

Paulo Corrêa explicou que o desconto tem em vista que a empresa se instalou com incentivo fiscal do Governo do Estado. O deputado ainda enalteceu outra obra que teve apoio do Executivo Estadual. Lançada ontem por meio do contrato de ampliação, o Terminal Ferroviário de Chapadão do Sul terá investimentos de R$ 27 milhões para escoar o equivalente a 10% da supersafra.

“Cada vagão carregado retira do tráfego o equivalente ao que carrega três carretas e meia. Serão 100 vagões, imagina o tanto que irá beneficiar o Estado, com a economia e diminuindo os riscos de acidentes nas estradas? A produção poderá ser escoada até o Porto de Santos”, explicou o parlamentar.

Para o deputado Professor Rinaldo, os trens garantem o progresso. “Se no passado tivessem investido em ferrovias, hoje teríamos estradas bem menos onerosas. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros não teria afetado tanto a economia como afetou. O escoamento da produção com o trem compensa o custo-benefício”, comparou.

Saúde

Os deputados ainda enalteceram outra ação que beneficiará a população de Mato Grosso do Sul. A compra de dois novos aceleradores lineares para o tratamento de pacientes com câncer, adquiridos em parceria dos Governos Federal e Estadual, para atender o Hospital Regional e o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, ambos em Campo Grande.

Com a aquisição, o Estado será autossuficiente no tratamento da radioterapia. Ainda será construído um novo setor de atendimento radioterapia do Hospital Regional, com investimento de R$ 10,5 milhões. Atualmente 650 pacientes tratam a doença neste hospital. “São equipamentos da mais alta tecnologia”, enalteceu Corrêa.

Rinaldo explicou que as ações do Governo têm sido para a regionalização da Saúde. “Hoje um paciente que precisa de hemodiálise na região de Dourados pode se tratar por lá. Não precisa mais viajar quilômetros três vezes na semana, passar o maio sofrimento. A Caravana da Saúde foi outro exemplo que está atendendo a população. Foram mais de 72 mil atendimentos”, finalizou.