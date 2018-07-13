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Eleições 2018

Governo do Estado suspende redes sociais e sites por conta do período eleitoral

A suspensão também se aplica a perfis de programas, projetos e ações desenvolvidas pelos órgãos estaduais e de qualquer subdivisão vinculada

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/07/2018 às 08:07

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O governo do Estado emitiu nota nesta sexta-feira (13) informando que, em atendimento à Justiça Eleitoral, Lei nº 9.504/1997, as áreas de notícias das páginas de internet de todos os órgãos estaduais, incluindo postagens em redes sociais oficiais e sites de programas específicos, estão interrompidas até o término das eleições.

A suspensão também se aplica a perfis de programas, projetos e ações desenvolvidas pelos órgãos estaduais e de qualquer subdivisão vinculada.

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A divulgação das informações de interesse público e dos serviços de todos os órgãos estaduais caberá apenas ao Portal MS – do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, acessado no endereço www.ms.gov.br.

Trata-se do único site de governo que permanecerá com atualizações em sua área de notícias. As notícias serão publicadas após análise da Coordenação da Subsecretaria de Estado de Comunicação. Em casos específicos, a mesma consultará a Procuradoria Geral do Estado (PGE-MS) para garantir a legalidade da publicação.

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