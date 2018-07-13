Governo do Estado suspende redes sociais e sites por conta do período eleitoral

O governo do Estado emitiu nota nesta sexta-feira (13) informando que, em atendimento à Justiça Eleitoral, Lei nº 9.504/1997, as áreas de notícias das páginas de internet de todos os órgãos estaduais, incluindo postagens em redes sociais oficiais e sites de programas específicos, estão interrompidas até o término das eleições.

A suspensão também se aplica a perfis de programas, projetos e ações desenvolvidas pelos órgãos estaduais e de qualquer subdivisão vinculada.