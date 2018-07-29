Sem aliados, PT confirma Amaducci ao governo de MS e Zeca para Senado

Eleições 2018
Convenção definiu que o partido terá chapa pura, com 37 candidatos a deputado estadual e 18 na disputa federal
A direção estadual do PT confirmou durante sua convenção, nesta manhã (28), o ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci para disputa ao governo e o deputado federal Zeca do PT, como único nome ao Senado. O partido vai para eleição sem nenhum aliado, com chapa pura, tendo 37 candidatos a deputado estadual e 18 para (deputado) federal.
“Vamos ter candidato ao governo e Senado porque queremos defender os servidores públicos, a inclusão social, emprego e renda para os trabalhadores, fugindo da dicotomia boi e soja, como já fizemos antes. Temos dificuldades financeiras, mas uma militância motivada”, disse Zeca do PT, presidente regional do partido.
Ele explicou que uma das metas é “recuperar” a vaga de Senado que já foi do PT, na época de Delcídio do Amaral, além de conseguir manter dois deputados federais e ampliar a bancada estadual de quatro para cinco parlamentares. “Estamos confiantes que mesmo com as dificuldades, teremos bons resultados”. O suplente (Senado) será o ex-prefeito de Dourados, Laerte Tetila.
O candidato ao governo, Humberto Amaducci (PT), disse que a campanha será bastante acirrada, mas confia que o partido pode chegar ao segundo turno. “Não temos muitos recursos financeiros, houve uma criminalização do partidos nos últimos dois anos, porém esta convenção mostra que voltamos a ser fortes e iremos nos reerguer”.
Foi confirmado também no evento o nome da advogada e professora de geografia, Luciene Maria da Silva e Silva, de 48 anos, para a vaga de vice de Amaducci. Ela é liderança política de Três Lagoas, com atuação em diversos movimentos sociais. A convenção ocorreu na sede da Fetems (Federação dos Professores de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS