Sem aliados, PT confirma Amaducci ao governo de MS e Zeca para Senado

A direção estadual do PT confirmou durante sua convenção, nesta manhã (28), o ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci para disputa ao governo e o deputado federal Zeca do PT, como único nome ao Senado. O partido vai para eleição sem nenhum aliado, com chapa pura, tendo 37 candidatos a deputado estadual e 18 para (deputado) federal.

“Vamos ter candidato ao governo e Senado porque queremos defender os servidores públicos, a inclusão social, emprego e renda para os trabalhadores, fugindo da dicotomia boi e soja, como já fizemos antes. Temos dificuldades financeiras, mas uma militância motivada”, disse Zeca do PT, presidente regional do partido.

Ele explicou que uma das metas é “recuperar” a vaga de Senado que já foi do PT, na época de Delcídio do Amaral, além de conseguir manter dois deputados federais e ampliar a bancada estadual de quatro para cinco parlamentares. “Estamos confiantes que mesmo com as dificuldades, teremos bons resultados”. O suplente (Senado) será o ex-prefeito de Dourados, Laerte Tetila.

O candidato ao governo, Humberto Amaducci (PT), disse que a campanha será bastante acirrada, mas confia que o partido pode chegar ao segundo turno. “Não temos muitos recursos financeiros, houve uma criminalização do partidos nos últimos dois anos, porém esta convenção mostra que voltamos a ser fortes e iremos nos reerguer”.

Foi confirmado também no evento o nome da advogada e professora de geografia, Luciene Maria da Silva e Silva, de 48 anos, para a vaga de vice de Amaducci. Ela é liderança política de Três Lagoas, com atuação em diversos movimentos sociais. A convenção ocorreu na sede da Fetems (Federação dos Professores de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.