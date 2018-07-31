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Política

De olho nas eleições, PTB/MS fará convenção neste sábado

O PTB/MS tem o seu presidente, Nelsinho Trad, como pré-candidato à disputa pela vaga de senador do Estado

Renan Nucci

Publicado em 31/07/2018 às 14:46

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O presidente da Executiva Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro de Mato Grosso do Sul (PTB/MS), Nelson Trad Filho, Nelsinho Trad, na forma da lei e em obediência às determinações estatutárias, convoca os convencionais, para participar da convenção estadual neste sábado (04/08), com início às 8h, na sede do partido na Rua Cerro Corá, 14, Itanhangá Park, em Campo Grande.

Durante a convenção, serão deliberadas as escolhas de candidatos para eleições de 2018 e sobre o cenário político local e nacional. O PTB/MS tem o seu presidente, Nelsinho Trad, como pré-candidato à disputa pela vaga de senador do Estado e vários petebistas para concorrer às vagas de deputados federais e estaduais.

Antes da primeira chamada da convenção, Nelsinho Trad estará disponível para atender a imprensa (das 8h às 8h30). “Neste sábado, poderemos falar sobre alianças e candidaturas”, comentou o presidente do PTB.

Mais informações: PTB telefone: 3042-0014 ou 9 9842-5324

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