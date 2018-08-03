Cúpula do MDB se reuniu para definir ajustes de convenção, diz presidente

A cúpula do MDB, partido do ex-governador e ex-pré-candidato ao cargo, André Puccinelli, se reuniu no começo da tarde desta sexta-feira (3) para tratar dos detalhes da convenção da sigla, que será amanhã (4), segundo o presidente municipal Ulisses Rocha. A informações iniciais seriam que a reunião estava sendo feita porque a pré-candidata ao Governo do Estado e senadora, Simone Tebet, teria desistido de disputar a eleição.

“Não passa de boatos, amanhã vão ter a confirmação. As pessoas tentam adivinhar quais são os nossos passos. Os adversário não querem ela como candidata”, destacou.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, estavam reunidos na casa da senadora seu colega de bancada e pré-candidato a reeleição, Waldemir Moka, seu esposo e deputado estadual, Eduardo Rocha, e o prefeito de Costa Rica, Waldeli Rosa. Em 2017, Rosa chegou a ser cotado pelo partido para disputar o Executivo estadual, ele seria o “plano B” do MDB. Por conta das leis eleitorais, não tem mais tempo para o prefeito ingressar na corrida.

“A Simone é a candidata, amanhã vão estar na convenção. Vamos reunir todos os prefeitos no diretório agora. Ele estava na casa dela porque é amigo da família, tinha afinidade com o senador Ramez Tebet (pai da senadora, morto em 2006)”, justificou Ulisses sobre a presença do administrador no apartamento de Tebet.