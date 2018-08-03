Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:06

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Cúpula do MDB se reuniu para definir ajustes de convenção, diz presidente

Informações iniciais seriam Simone Tebet teria desistido de eleição

Renan Nucci

Publicado em 03/08/2018 às 15:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A cúpula do MDB, partido do ex-governador e ex-pré-candidato ao cargo, André Puccinelli, se reuniu no começo da tarde desta sexta-feira (3) para tratar dos detalhes da convenção da sigla, que será amanhã (4), segundo o presidente municipal Ulisses Rocha. A informações iniciais seriam que a reunião estava sendo feita porque a pré-candidata ao Governo do Estado e senadora, Simone Tebet, teria desistido de disputar a eleição.

“Não passa de boatos, amanhã vão ter a confirmação. As pessoas tentam adivinhar quais são os nossos passos. Os adversário não querem ela como candidata”, destacou.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, estavam reunidos na casa da senadora seu colega de bancada e pré-candidato a reeleição, Waldemir Moka, seu esposo e deputado estadual, Eduardo Rocha, e o prefeito de Costa Rica, Waldeli Rosa. Em 2017, Rosa chegou a ser cotado pelo partido para disputar o Executivo estadual, ele seria o “plano B” do MDB. Por conta das leis eleitorais, não tem mais tempo para o prefeito ingressar na corrida.

“A Simone é a candidata, amanhã vão estar na convenção. Vamos reunir todos os prefeitos no diretório agora. Ele estava na casa dela porque é amigo da família, tinha afinidade com o senador Ramez Tebet (pai da senadora, morto em 2006)”, justificou Ulisses sobre a presença do administrador no apartamento de Tebet.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo