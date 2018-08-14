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Política

Com desistência de Simone, PSC volta ao plano inicial e lança Harfouche ao Senado

Partido diz que foi abandonado pelo MDB e decidiu deixar aliança

Renan Nucci

Publicado em 14/08/2018 às 16:51

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Com a desistência da senadora Simone Tebet (MDB), o procurador de Justiça licenciado Sérgio Harfouche, que era vice na chapa, desistiu da aliança partidária e anunciou a pré-candidatura ao Senado Federal pelo PSC, conforme era o plano inicial. O anúncio foi feito na tarde de hoje (14).

Conforme Harfouche, ele não se surpreendeu com a desistência de Simone e estava para pronto para assumir a cabeça da chapa e se lançar como candidato ao Governo, mas não houve convite formal.

Ainda segundo o procurador, o rompimento com o MDB não foi oficial, mas um “abandono”. O procurador afirmou que, após Simone desistir de concorrer ao Governo, ele aguardou telefonema do partido até o meio-dia de hoje. No entanto, como não houve nenhum contato por parte da sigla, o PSC se sentiu livre para deixar a coligação e seguir por conta própria.

“Viraram as costas para a gente e a gente se sentiu livre da coligação e tomamos a frente”, afirmou.

Os representantes do PSC afirmaram que o acordo inicial era com Simone Tebet, que o cumpriu, colocando o procurador licenciado como vice. Porém, como algumas coisas internas do MDV incomodavam, o partido não fez questão de pressionar para manter a coligação.

Cláudio Cavol, presidente estadual do PSC, afirmou que como o partido é pequeno, eles decidiram que não compensava assumir sozinhos uma chapa o Governo e, por este motivo, decidiram voltar ao plano inicial e lançar Harfouche ao Senado, que segundo Cavol, “é a vocação dele”.

Cavol disse também que o partido está em conversa com outras cinco siglas e devem fechar alianças ainda hoje.

Além de Harfouche para o Senado, o PSC tem Cavol como pré-candidato para deputado federal e Edson Almeida para deputado estadual.

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