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Mochi confirma ex-secretária Tânia Garib como vice-governadora

Candidato anunciou nome de Tânia nesta tarde

Renan Nucci

Publicado em 15/08/2018 às 17:00

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A vice-governadora na chapa marjoritária do MDB será Tânia Garib, ex-assessora estadual de assistência social no governo de André Puccinelli (MDB). O nome foi confirmado pelo candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi.

Mochi contou ao Correio do Estado na tarde desta quarta-feira (15) a escolha do nome, após reuniões com a executiva emedebista. Hoje é o prazo final para o registro das candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e até o momento cinco nomes registraram sua vaga no pleito de outubro, apenas o MDB não registrou.

O nome da ex-vereadora Juliana Zorzo (PSC) foi colocado em cogitação, já que o MDB queria uma mulher na chapa e gostaria de manter a aliança com o PSC do procurador de Justiça Sérgio Harfouche.

Harfouche, que foi para a convenção do MDB como vice-governador da senadora Simone Tebet, voltou atrás depois de Tebet desistir da candidatura. Ele é candidato ao Senado Federal e isso abalou a aliança entre o PSC e MDB.

Ontem, Tânia publicou no Facebook que agradecia o carinho de todos e pelo convite, mas que tinha declinado ainda em 2006 e resolvido não ser mais candidata.

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