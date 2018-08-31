Junior Mochi defende integração para escoar produção e melhorar logística

O candidato ao Governo do Estado Junior Mochi (MDB) voltou a defender a necessidade de investimentos na intermodalidade do transporte para escoamento da produção de todas riquezas do Estado e na área de logística.

A declaração aconteceu durante passagem por Paranaíba. Na ocasião, Mochi destacou no programa de rádio, 91,9 Difusora FM, novas rotas que podem ser aproveitadas pela lógica em Mato Grosso do Sul.

“Na costa leste, de Costa Rica a Mundo Novo, temos um corredor de alta potencialidade em Mato Grosso do Sul: a maior produção de algodão, silvicultura, pecuária. Temos o Rio Paraná, divisas com PR, SP, MG e próximo a GO”, comentou.

Logística necessita de ações estratégicas

Mochi ainda lembrou de ações estratégicas que podem potencializar o município e o Estado como o todo: “precisamos garantir a duplicação da rodovia BR-158. Já temos a ferrovia, precisamos readequar a malha e transformar MS no epicentro logístico da América Latina. Em Campo Grande temos o aeroporto que já tem uma área destinada ao transporte de cargas. E a hidrovia que [hoje] é o meio mais barato de transporte”.

Tudo isso, aliado a uma política “fiscal, simples e eficaz’. “A unificação das alíquotas de ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadorias e Serviços) é o ideal, mas além disso manter a arrecadação e ampliar a atividade econômica”, pontua. E conclui, “durante toda minha vida fui um político que buscou consensos mínimos. Além de incentivar os empresários que queiram se estabelecer em MS, temos que oferecer a mão amiga do Estado a quem já vive e produz aqui”.