Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:13

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Junior Mochi defende integração para escoar produção e melhorar logística

A declaração aconteceu durante passagem por Paranaíba

Renan Nucci

Publicado em 31/08/2018 às 13:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O candidato ao Governo do Estado Junior Mochi (MDB) voltou a defender a necessidade de investimentos na intermodalidade do transporte para escoamento da produção de todas riquezas do Estado e na área de logística.

A declaração aconteceu durante passagem por Paranaíba. Na ocasião, Mochi destacou no programa de rádio, 91,9 Difusora FM, novas rotas que podem ser aproveitadas pela lógica em Mato Grosso do Sul.

“Na costa leste, de Costa Rica a Mundo Novo, temos um corredor de alta potencialidade em Mato Grosso do Sul: a maior produção de algodão, silvicultura, pecuária. Temos o Rio Paraná, divisas com PR, SP, MG e próximo a GO”, comentou.

Logística necessita de ações estratégicas

Mochi ainda lembrou de ações estratégicas que podem potencializar o município e o Estado como o todo: “precisamos garantir a duplicação da rodovia BR-158. Já temos a ferrovia, precisamos readequar a malha e transformar MS no epicentro logístico da América Latina. Em Campo Grande temos o aeroporto que já tem uma área destinada ao transporte de cargas. E a hidrovia que [hoje] é o meio mais barato de transporte”.

Tudo isso, aliado a uma política “fiscal, simples e eficaz’. “A unificação das alíquotas de ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadorias e Serviços) é o ideal, mas além disso manter a arrecadação e ampliar a atividade econômica”, pontua. E conclui, “durante toda minha vida fui um político que buscou consensos mínimos. Além de incentivar os empresários que queiram se estabelecer em MS, temos que oferecer a mão amiga do Estado a quem já vive e produz aqui”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo