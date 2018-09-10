Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:15

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Bodoquena recebeu do MDB investimentos em todos os setores

O IBGE aponta que o PIB de Bodoquena passou de R$ 84.539 em 2006 (um ano antes do governo MDB), para R$ 190.114 em 2014

Renan Nucci

Publicado em 10/09/2018 às 13:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O município de Bodoquena passou por uma fase de crescimento intenso durante os oito anos do governo do MDB (2007 a 2014). A demonstração está em um dos principais indicadores econômicos, o PIB (Produto Interno Bruto), que é medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O IBGE aponta que o PIB de Bodoquena passou de R$ 84.539 em 2006 (um ano antes do governo MDB), para R$ 190.114 em 2014. Esse dado demonstra que a cidade dobrou economicamente no período do governo MDB. Foi a primeira vez na história, que Bodoquena recebeu tantos investimentos.

À frente do governo, MDB priorizou para Bodoquena investimentos em obras, educação e assistência social. Foi a partir dessa política que a população foi beneficiada com a ampliação do sistema de abastecimento de água e a construção de uma moderna estação de tratamento de esgoto.

Duzentas famílias em vulnerabilidade social foram atendidas pelo Vale Renda. O programa também garantiu o pagamento da décima terceira parcela, direito inédito e assegurado por MDB, com a aprovação da Lei nº 3.782, de 2009.

Bodoquena também foi beneficiada pelo aumento dos repasses do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social). O FEAS destina recursos para as prefeituras de todo Mato Grosso do Sul e cresceu 153% no governo MDB. Em 2006, o repasse anual aos municípios era de R$ 5,3 milhões. Ao fim do governo MDB, as prefeituras recebiam R$ 13,4 milhões.

O MDB assegurou, ainda, o repasse de R$ 759 mil ao Programa de Subsídio à Habitação, considerando que a moradia é um direito essencial. Para garantir o futuro, estudantes receberam kits escolares, uniformes e premiações de desempenho acadêmico.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo