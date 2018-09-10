Bodoquena recebeu do MDB investimentos em todos os setores

O município de Bodoquena passou por uma fase de crescimento intenso durante os oito anos do governo do MDB (2007 a 2014). A demonstração está em um dos principais indicadores econômicos, o PIB (Produto Interno Bruto), que é medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O IBGE aponta que o PIB de Bodoquena passou de R$ 84.539 em 2006 (um ano antes do governo MDB), para R$ 190.114 em 2014. Esse dado demonstra que a cidade dobrou economicamente no período do governo MDB. Foi a primeira vez na história, que Bodoquena recebeu tantos investimentos.

À frente do governo, MDB priorizou para Bodoquena investimentos em obras, educação e assistência social. Foi a partir dessa política que a população foi beneficiada com a ampliação do sistema de abastecimento de água e a construção de uma moderna estação de tratamento de esgoto.

Duzentas famílias em vulnerabilidade social foram atendidas pelo Vale Renda. O programa também garantiu o pagamento da décima terceira parcela, direito inédito e assegurado por MDB, com a aprovação da Lei nº 3.782, de 2009.

Bodoquena também foi beneficiada pelo aumento dos repasses do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social). O FEAS destina recursos para as prefeituras de todo Mato Grosso do Sul e cresceu 153% no governo MDB. Em 2006, o repasse anual aos municípios era de R$ 5,3 milhões. Ao fim do governo MDB, as prefeituras recebiam R$ 13,4 milhões.

O MDB assegurou, ainda, o repasse de R$ 759 mil ao Programa de Subsídio à Habitação, considerando que a moradia é um direito essencial. Para garantir o futuro, estudantes receberam kits escolares, uniformes e premiações de desempenho acadêmico.