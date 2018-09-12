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Lava Jato

Polícia Federal sai às ruas e cumpre mandado na casa de Reinaldo

A ação é relativa ao inquérito que tramita no STJ sobre as denúncias da JBS

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/09/2018 às 07:55

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A PF (Polícia Federal) cumpre mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (dia 12) na casa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que é candidato à reeleição.

A reportagem apurou que a ação é relativa ao inquérito que tramita no STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre as denúncias da JBS de suposto pagamento de propinas. São quatro carros descaracterizados da PF em frente ao prédio, no Jardim dos Estados, em Campo Grande.

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As denúncias, que também implicaram o ex-governador André Puccinelli (MDB), que está preso, surgiram na delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, realizada em maio do ano passado à operação Lava Jato.

Segundo os empresários, era comum a emissão de notas falsas pela compra de gado ou carne bovina para justificar o pagamento de propina em troca de incentivos fiscais. O advogado Gustavo Passarellim que atua na defesa de Reinaldo, chegou ao local e disse a imprensa que não sabe o motivo da ação. 

O governador cumpriu agenda de campanha ontem em Naviraí, onde dormiu. 

 

 

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