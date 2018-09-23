Candidatos pegam estrada e gravam programa eleitoral neste domingo

Política
Confira a agenda para hoje (23) dos nomes que disputam a campanha para o Governo de MS
Candidato pelo PSOL, João Alfredo visita os assentamentos Mutum e Avare, nos municípios de Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo.
O governador Reinaldo Azambuja não possui agenda oficial hoje. Passará o domingo realizando gravações para programa eleitoral. Na segunda (24), às 7h30, tem reunião com trade turístico às 7h30, no hotel Deville.
Humberto Amaducci, do PT, tem reunião interna com apoiadores e também faz gravação para horário político eleitoral.
Junior Mochi, do MDB, segue com agenda no município de Corumbá nesta manhã.
Marcelo Bluma (PV), não enviou agenda até o fechamento deste texto.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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