Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:17

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Candidatos pegam estrada e gravam programa eleitoral neste domingo

Confira a agenda para hoje (23) dos nomes que disputam a campanha para o Governo de MS

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2018 às 08:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Candidato pelo PSOL, João Alfredo visita os assentamentos Mutum e Avare, nos municípios de Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo.

O governador Reinaldo Azambuja não possui agenda oficial hoje. Passará o domingo realizando gravações para programa eleitoral. Na segunda (24), às 7h30, tem reunião com trade turístico às 7h30, no hotel Deville.

Humberto Amaducci, do PT, tem reunião interna com apoiadores e também faz gravação para horário político eleitoral.

Junior Mochi, do MDB, segue com agenda no município de Corumbá nesta manhã. 

Marcelo Bluma (PV), não enviou agenda até o fechamento deste texto.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo