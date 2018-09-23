Candidatos pegam estrada e gravam programa eleitoral neste domingo

Candidato pelo PSOL, João Alfredo visita os assentamentos Mutum e Avare, nos municípios de Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Ribas do Rio Pardo.

O governador Reinaldo Azambuja não possui agenda oficial hoje. Passará o domingo realizando gravações para programa eleitoral. Na segunda (24), às 7h30, tem reunião com trade turístico às 7h30, no hotel Deville.

Humberto Amaducci, do PT, tem reunião interna com apoiadores e também faz gravação para horário político eleitoral.

Junior Mochi, do MDB, segue com agenda no município de Corumbá nesta manhã.

Marcelo Bluma (PV), não enviou agenda até o fechamento deste texto.