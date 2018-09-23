Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:18

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Odilon tem Plano de Ação para dar segurança e igualdade às mulheres

Publicação procura englobar diversas áreas onde as mulheres tem sido subjugada ou esquecida

Renan Nucci

Publicado em 23/09/2018 às 08:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Garantir a segurança, igualdade salarial e coibir o preconceito e o racismo institucional fazem parte do Plano de Ação do candidato a governo de Mato Grosso do Sul pelo PDT, juiz Odilon de Oliveira, para as mulheres sul-mato-grossenses. As políticas públicas para as mulheres fazem parte de uma cartilha especial, que soma ao Plano de Governo do pedetista.

No texto, o candidato defende que as propostas sejam construídas em dois pólos, um na prevenção, “o que significa não coibir ou proteger, mas de criar condições suficientes para autonomia”, e a outra é em parceria com escolas, universidades, movimentos populares e espaço cultural para “um debate amplo de conscientização, o que deve implicar em mudanças de práticas a curto, médio e longo prazo. Investir na educação como desconstrução de valores patriarcais e de violência contra as mulheres significará cada vez mais investir na outra extremidade: a proteção e garantia de direitos”.

Estabelecida essas duas vertentes, o projeto pretender criar parceria para desenvolver projetos de conscientização a partir de palestras, música, arte, dança etc.; políticas de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, o que deve garantir autonomia financeira; espaços para tratamento desde a violência física até a simbólica; e proporcionar espaços de vivência cultural, esportiva e de lazer como parte de recuperação dos traumas sofridos.

Para corrigir a distorção salarial pela qual as mulheres de Mato Grosso do Sul passam, com valores 33% menores que o rendimento médio dos homens (R$ 1.237,00 contra R$ 1.853,00) o Plano de Ação prevê a criação de uma coordenadoria de emprego com foco na mulher e a concessão de incentivos fiscais a empresas que promoverem a igualdade de gênero dentro de seus ambientes. O texto também tem espaço para o empreendedorismo feminino, que será incentivado através da formação e do cooperativismo.

Pensando em igualdade social, Odilon pretende promover a formação de profissionais da educação para a abordagem da “temática do enfrentamento da violência contra as mulheres, a partir da perspectiva dos direitos humanos”. Também irá incluir o debate de gênero nas escolas, assim como o amplo acesso das mulheres, “de modo a contribuir para uma educação igualitária, sem discriminação, perpassando pela capacitação de gestores, servidores públicos e população em geral”.

À mulher vítima de violência serão garantidos os direitos de receber um atendimento de qualidade onde ela estiver com a implantação de uma política dedicada e diferenciada aos municípios que não possuem delegacia da mulher e a criação da Delegacia 24 horas nos municípios com alto potencial turístico.

As mulheres que estão no sistema prisional também não foram esquecidas pelo candidato, que propôs a qualificação de sua mão-de-obra, estimular a reinserção no mercado de trabalho e garantir atendimento às mulheres durante a gravidez e no pós-parto e a seus recém-nascidos e crianças.

Segundo juiz Odilon, as propostas que compões o texto são apenas o início de um grande projeto para tornar a mulher mais segura, independente e com atuação efetiva na economia do Estado. “O Plano de Ação pode e deve ser alterado para inserção de novas ideais ao longo da caminhada que o deixarão ainda mais completo de forma a beneficiar esta parcela tão importante da sociedade”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo