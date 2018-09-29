Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:20

Buscar

Últimas notícias
X

Política

Reinaldo Azambuja firma compromisso de manter nota 10 em transparência

Responsabilidade: governador também falou das medidas tomadas para não deixar o Estado sucumbir

Renan Nucci

Publicado em 29/09/2018 às 09:07

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Manter a nota 10 em transparência está entre as metas do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, para o próximo mandato. Ele firmou compromisso nesta sexta-feira (28) com a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul) e a sociedade de fazer todo o esforço necessário para o Governo do Estado continuar obtendo nota máxima na avaliação da rede de controle.

“Todo mundo sabe que Mato Grosso do Sul, no fim de 2014, era o último em transparência do Brasil e hoje nós somos nota 10, dito pelos órgãos de controle”, lembrou o governador. A rede de controle é formada por 16 instituições como Advocacia Geral da União (AGU), Controladoria Geral da União (CGU), Ministério Público Estadual (MPE), Polícia Federal (PF) e Tribunal de Contas da União (TCU).

Na gestão de Reinaldo, o Portal da Transparência do Governo do Estado saltou da nota 1,4 para 10. Antes, não era possível conseguir muitas informações sobre o Governo do Estado. Agora, todo cidadão, sem qualquer tipo de cadastro ou burocracia, pode consultar contratos, licitações, despesas, receitas, repasses, convênios e os salários de cada um dos servidores. Basta entrar no site: http://www.transparencia.ms.gov.br/.

Responsável por preservar os direitos constitucionais, a democracia e os direitos dos cidadãos, a OAB recebeu cinco dos seis candidatos a governador de Mato Grosso do Sul. Reinaldo assumiu o compromisso de cumprir a Carta de Intenções da OAB/MS, apresentou as realizações do Governo do Estado e as propostas para o 2º mandato.

A Carta de Intenções tem oito tópicos: Cidadania, Transparência, Combate ao Caixa 2, Gestão, Valorização da gestão participativa, meritocracia, responsabilidade fiscal e combate à corrupção.

Ao Conselho da OAB/MS, Reinaldo Azambuja falou das medidas adotadas para enfrentar a crise nacional como a criação de um teto de gastos para todos os poderes, revisão de contratos, corte de gastos, redução de cargos comissionados e reforma da Previdência estadual. 

Para o próximo mandato, ele tem como meta intensificar ainda mais as ações de transparência, fortalecer os conselhos participativos em todas as área e as ações da controladoria geral do Estado, criar mecanismos de controle da sociedade sobre as ações do poder executivo e ampliar os mecanismos de controle social.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo