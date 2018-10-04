Veja quem são e números para votação de todos os candidatos de MS

As eleições 2018 serão realizadas no próximo domingo (7). O Correio do Estado já informou anteriormente a ordem para a votação, que é a seguinte: deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente e já disponibilizou uma "cola" (veja abaixo) para você anotar os números do seu canditado. Como há muitos candidatos na disputa, o Correio do Estado agora traz uma lista com os nomes e números de todos os candidatos que tiveram o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira abaixo a lista com os nomes conforme estarão disponíveis na urna, partido e número para votação dos candidatos aos cargos de governador, senador e deputados estaduais e federais por Mato Grosso do Sul. Os nomes aparecem em ordem alfabética. Não se esqueça de anotar os números dos seus candidatos e levar no dia da votação.



GOVERNADOR

Veja quem são os seis candidatos de todos os partidos ao cargo de governador de Mato Grosso do Sul, por ordem alfabética de nome na urna, partido e número para votação:

Humberto Amaduci (PT) – 13

João Alfredo (PSOL) – 50

Juiz Odilon (PDT) - 12

Junior Mochi (MDB) – 15

Marcelo Bluma (PV) – 43

Reinaldo Azambuja (PSDB) - 45

SENADOR

Veja abaixo quem são os 15 candidatos de todos os partidos ao cargo de Senador do Mato Grosso do Sul nas Eleições 2018, por ordem alfabética, nome na urna, partido e número para votação:

Anisio Guato (PSOL) – 500

Betini (PMB) – 356

Beto Figueiró (PODE) – 190

Delcídio Amaral (PTC) – 368

Gilmar da Cruz (PRB) – 100

Marcelo Miglioli (PSDB) – 456

Mário Fonseca (PC do B) – 654

Moka (MDB) – 151

Nelsinho Trad (PTB) – 144

Promotor Sérgio Harfouche (PSC) – 200

Soraya Thronick (PSL) – 177

Thiago Freitas (PPL) – 543

Zeca do PT (PT) – 133

DEPUTADO FEDERAL

Veja quem são os candidatos a deputado federal por Mato Grosso do Sul, por partido, ordem alfabética de nome na urna, e número para votação:

PT

Christal do PT – 1330

Dr. Vanderlei – 1344

Gel Faccina – 1333

Gleice Jane – 1377

Ilmar Mamão – 1313

Jairo Arruda – 1311

Júnior do PT – 1322

Leila do PT – 1310

Machado – 1340

Milton Milhomem – 1399

Professor Jaime – 1325

Professora Maria Regina – 1301

Serginho Rigo – 1300

Silvana Diniz – 1346

Vander Loubet – 1331

Zezão – 1345

MDB

Andreia Olarte – 1550

Bruno Reichardt – 1566

Carla Stephanini – 1515

Dr. Edert Brambilla – 1522

Dr. Wilson Sami – 1500

George Takimoto – 1516

Idevaldo Claudino – 1588

Marcelo Nassif – 1533

Michella Dutra – 1567

Nenão – 1577

Sandra Cassone – 1555

Valdinir Nobre – 1511

Zélia Nolasco – 1510

PV

Alvarenga – 4322

Amanda Bileski – 4302

Devane – 4300

Jacinto Nunes – 4355

Marcon – 4330

Professora Leila Alencar – 4333

Professor Volpi – 4323

Profª Ordalia Drª em Educação – 4343

PDT

Cascão – 1204

Cléo Gomes – 1223

Dagoberto – 1234

Dra. Ritva – 1277

Hedyl Benzi – 1267

Maria Vital – 1222

Odilon de Oliveira – 1200

Tiago Vargas – 1212

PSOL

Agnes Viana – 5000

Altino Mendes – 5044

George Motoqueiro – 5007

Lucien Rezende – 5050

Professora Rosinha – 5060

Verino Mineiro – 5011

PODE

Andreia Umberlina – 1919

Antonio Neres – 1910

Balejo de Arruda – 1990

Celsinho Lanches – 1999

Eduardo Gaúna – 1900

NOVO

Guto Scarpanti – 3033

Miriam Gimenez – 3050

Priscila Baggio – 3030

Prof. Eduardo Ferrufino – 3023

Rubio Sérgio – Rubinho – 3000

PSDB

Anny Espínola – 4511

Beto Pereira – 4545

Bia Cavassa – 4500

Geraldo Rezende – 4567

Rose Modesto – 4555

DEM

Alan Guedes – 2522

Cesinha Leal – 2526

Ciro Medeiros – 2511

Marcelo Mourão – 2500

Tereza Cristina – 2525

PSL

Dr. Luiz Ovando – 1707

Sindoley Morais – 1717

Tio Trutis – 1733

Zé da Viola – 1722

REDE

Alexandre Figueiredo – 1888

Laercio Machado – 1818

Professor André – 1801

PROS

Enfermeira Cida Amaral – 9099

Fabrício Venturoli – 9090

Keliana Fernandes – 9000

Marcos Silva – 9001

PHS

Jefferson Borges – 3113

Professor Cicero – 3100

Tenente Monaco – 3190

Ubirajara Martins – 3131

PC DO B

Emerson – 6556

Professor Erisvaldo – 6510

Professora Marina – 6565

Tiago Roda – 6543

PRB

Baixinho – 1000

Daniela Fernandes – 1077

Wilton Acosta – 1010

PRTB

Priscila Fernanda – 2828

Sandra Carrilho – 2831

Sonia Marinho – 2800

PSC

Demontie – 2018

Dr. Becker – 2000

Fábio Luis – 2020

PPL

Marluce Bueno – 5454

Miguel Rezende – 5400

Romario Serralheiro – 5444

PPS

Aliscinda Terena – 2323

Marisvaldo Zeuli – 2345

PSD

Fabio Trad – 5555

Renee Venancio – 5501

PATRI

Dr. Sandro Benites – 5151

Ronaldo Franco – 5100

SOLIDARIEDADE

Paulo Salomão – 7777

Suboficial Mabel – 7789

PSB

Elizeu Dionizio – 4077

PRP

Nilson Ricartes – 4444

Suboficial Maurício – 4477

PMB

Marilea Elias – 3500

PTB

Victor Eugênio / Tatão – 1414

PMN

Alexandre Rezende – 3333

AVANTE

Leonise Pereira – 7080

PCO

Dirceu Arce – 2929

PR

João Lucas – 2233

DC

Samuel Messias – 2727

PTC

Darilsa Rezende – 3600

DEPUTADO ESTADUAL

Veja quem são os candidatos a deputado estadual por Mato Grosso do Sul, por partido, ordem alfabética de nome na urna, e número para votação:

PODE

Adalberto Muniz - 19144

Alexandre Eletricista - 19080

Alonso Gouvea - 19123

Andréa Martins - 19129

Antonio Carlos - 19199

Arlindo Justiniano - 19182

Cabelo do Frete - 19533

Celsinho Siqueira - 19019

Christiano Mendes - 19001

Custódia Rodrigues - 19102

Daniely Rocha - 19545

Débora Fernandes - 19991

Dra. Maria Jose - 19000

Edilso Vieira - 19789

Edimar Rodrigues - 19099

Eliane Menezes - 19101

Eric Fossati - 19189

Fabiola Arruda - 19021

Fernando de Oliveira - 19500

Fernando Fernandes O Pão - 19009

Giba - 19013

Gilson Garcia Costa Rica - 19040

Gilson Matos - 19567

Glauce Santis - 19541

Isac Nunes - 19111

Jean Leal - 19188

João Bartolomeu - 19888

Jonhne Cordeiro - 19777

Josiélli Sanches - 19011

Julio Targon - 19333

Lúcia Justino - 19456

Maria do Violão - 19119

Otávio Figueiró - 19999

Policial Federal Jorge Caldas - 19007

Prof. Ciro - 19222

Rosane Mazetto - 19559

Sargento Edi Marcio - 19190

Sargento Elmo - 19100

Tatiana Paula - 19130

Tatiano Miguel - 19022

Tercio Pessoa - 19444

Tony Gol - 19180

PT

Adriano Carteiro - 13123

Alisson Biazussi - 13777

Amanda Albrecht - 13999

Amarildo Cruz - 13013

Cabo Almi - 13699

Cida Ramos - 13515

Cipriano Mendes - 13678

Clarice do Povo - 13456

Companheiro Corumbá - 13713

Daniel Vasques - 13813

Dionédison Terena - 13019

Divonete Costa - 13121

Dr. Lisboa - 13444

Elias Ishy - 13234

Emerson Menezes - 13913

Gilberto Fernandes - 13432

Isabel Duarte - 13345

Jairão do Pt - 13001

João Grandão 13111

Miguelzinho - 13500

Miro da Online - 13213

Ms Coletivo - 13420

Paulinho Roberto - 13513

Pedro Kemp - 13613

Pitó - 13007

Professor Jairto Saraiva - 13016

Professor Pedro Agostinho - 13000

Professora Ana Paula - 13555

Radialista Daniel Alves - 13789

Romilda Pizani - 13393

Rose do Acampamento - 13008

Sandra Kunã Mbarete - 13333

Vanusa Oliveira - 13114

PV

Alcira Bucker - 43121

Alice Both - 43337

Ana Lúcia Domingues - 43133

Cloves Braga Rocha - 43556

Daniel Catador - 43163

Elenice Camilo - 43122

Flávio Nunes - 43200

Izabel Barbosa - 43033

Jakeline Ramos - 43034

Kalu - 43043

Luciana Braga - 43100

Maia - 43777

Marcelo Ofayé - 43678

Marco Teixeira - 43580

Margarida Gonçalves - 43433

Maria Patricia - 43334

Mário Sebastião - 43400

Maurilo Arlindo - 43900

Negro Kelle - 43123

Paulo Almeida - 43555

Prof Alexandre - 43333

Professor Jurandir - 43300

Rodrigo Costa - 43002

Sergio da Anpede - 43000

Tainara Paixão - 43007

Toninho Eco do Pantanal - 43111

Zé Lopes - 43456

PDT

Antonio Neri - 12100

Biffi - 12012

Bombeiro Dionaldo - 12193

Coronel Ezequiel - 12190

Danieli Almeida - 12999

Delegada Sidneia Tobias - 12121

Delegado Bispo - 12345

Delegado Cleverson - 12181

Diva e Amigos do Bem - 12233

Dr. Augusto Cruz - 12123

Fernanda Lima - 12145

Glauber Andrade - 12222

Helena Salomão - 12258

Issam Fares Junior - 12120

Jamilson Name - 12000

José Abelha - 12007

José Ailton - 12399

Julio Trajano Vargas - 12678

Marcos Afonso - 12800

Maria Teresa - 12888

Medina - 12300

Professora Madalena - 12333

Profª Jane - 12789

Sargento Betânia - 12555

Sergio Cruz - 12369

Sol do Pdt - 12069

Tadeu Vieira - 12456

MDB

Alice do Nascimento - 15333

Andre Paulino - 15345

Dr. Loester - 15800

Dr. Paulo Siufi - 15777

Dra Antonia - 15789

Eduardo Rocha - 15123

Enfermeiro Wilson Brum - 15500

Evodio Vargas - 15121

Jenir Neves - 15115

Luciana Depieri - 15315

Luciano Dmix - 15144

Mandu - 15014

Marcio Colman - 15111

Marcio Fernandes - 15000

Nailor Marcondes - 15024

Neldo - 15815

Pastora Lilia - 15515

Paulo Duarte - 15300

Pinduca - 15100

Poppi - 15715

Renato Câmara - 15150

Robson Maniero - 15550

Rose Pires - 15215

Silvana Tola - 15666

Thayara Amorim - 15220

Walquiria Capusso - 15001

Zenaide - 15007

PSDB

André Bittencourt - 45055

André Salineiro Agente Federal - 45190

Delegado Wellington - 45007

Dione Hashioka - 45555

Enelvo Felini - 45678

Felipe Orro - 45800

Mara Caseiro - 45000

Marçal Filho - 45456

Mauricio Picarelli - 45745

Onevan de Matos - 45123

Otaviano Cardoso - 45333

Patricia Cabrera - 45021

Patricia Cezar - 45023

Paulo Corrêa - 45222

Professor Rinaldo - 45045

Professora Evair - 45145

Rony Lino - 45200

Roseli Esposa do Zé Braquiara - 45331

PRB

Antonio Vaz - 10123

Arildo França - 10609

Betinho - 10777

Coronel Isaias Bittencourt - 10110

Desire Queiroz - 10333

Emerson Gomes - 10345

Gilsy Arce - 10377

Nilva - 10122

Samuel Ancina - 10100

Valdemar Moraes - 10163

Wilton Leinha - 10010

Zé Carlos Fagundes - 10580

PSD

Batata - 55453

Bell Vargas - 55999

Caio Augusto Moraes - 55555

Chiquinho Telles - 55800

Enfermeiro Fritz - 55678

Jorge Martinho - 55055

Léo Matos - 55777

Londres Machado - 55123

Manoel Leo Santos - 55456

Marina Miranda - 55333

Micheli Saracho - 55155

Patrícia Ribeiro - 55000

Simona Silva - 55222

PSOL

Bianqui Antonio - 50789

Claudia Garces - 50018

Dona Fran da Selaria - 50005

Fabio Turibo - 50135

Gaucho - 50050

Luiz Vargas - 50190

Marlei Vandes - 50123

Pelezinho - 50223

Professor Enio Ribeiro - 50100

Rosana Santos - 50000

Rubens Cachorrão - 50777

Sergio Alves - 50555

Yasmin Sabrina - 50120

PSC

Antonio Aramoni - 20123

Baratão - 20199

Buxexa Amaral - 20000

Claudio Cavol - 20200

Elizeu Ribeiro - 20110

Inspetor Sodre - 20191

Janusia Boniatti - 20444

Mariazinha - 20130

Milane Paiva - 20117

Neide Maia Cabelereira - 20333

Professora Marileide - 20222

Walter Filho - 20789

PTC

Antonio Joao - 36555

Betinho da Ducha - 36777

Bombeiro Quintana - 36193

Celso Santos - 36571

Cesar Nicolatti - 36836

Cidinho da Ótica - 36101

Elza Brasil - 36710

Erkson Resende - 36136

Professora Jane Camilo - 36036

Soninha do Povo - 36999

Tomari Tomari Tomari - 36888

PTB

Careca - 14111

Carlos Jardim - 14123

Chitão - 14444

Dagmar Carpezani - 14733

Dilma Prado - 14144

Eliomar - 14789

Mazinho A Lenda do Carvão - 14014

Neno Razuk - 14000

Subtenente Mota - 14193

Tetê Trad - 14614

Zanatta - 14800

PSL

Capitão Contar - 17000

Coronel David - 17800

Lucio Lagemann - 17177

Magalhães O Homem do Megafone - 17222

Raquel Portioli - 17999

Sargento Prates - 17777

Solange Lopes - 17123

Suboficial Gerson - 17555

PP

Ademir Almeida - 11001

Evander Vendramini - 11700

Gerson Claro - 11123

Ivandro Fonseca - 11111

Natálya Quintana - 11777

Rosinha Agricultura Familiar - 11000

PP

Ademir Almeida - 11001

Evander Vendramini - 11700

Gerson Claro - 11123

Ivandro Fonseca - 11111

Natálya Quintana - 11777

Rosinha Agricultura Familiar - 11000

Sergio Fahed - 11013

Virginia Magrini - 11124

PHS

Coronel Alirio Villasanti - 31190

Danilo Terena - 31234

Ilario Vieira - 31236

India - 31123

Luiz Panela - 31601

Macedo - 31231

Professor Ionedes - 31235

Silvio Mori - 31031

SOLIDARIEDADE

Aurimar Lima - 77789

Celso Vargas - 77300

Chicão Vianna - 77000

Herculano Borges - 77777

Lucas de Lima do Amor Sem Fim - 77097

Professor Ojeda - 77007

Sérgio Ribeiro - 77123

PMB

Elaine Vieira - 35321

Jane Lima - 35123

Janir Padilha - 35035

Marcio Sousa - 35555

Regiane Lunkes - 35678

Viviane Ribeiro - 35000

Zelia Souza - 35100

PMN

Cícera Pereira - 33033

Filho do Padre - 33044

Missionária Neide - 33333

Regina Bosquero - 33555

Rogério Nemir - 33666

Rola - 33123

Zaparolli - 33777

AVANTE

Adriana da Silva - 70400

Afonso Teixeira - 70900

Claudineia de Carvalho - 70852

Dr. Valdir de Almeida - 70456

Papai Noel - 70700

Pastor Jeremias Flores - 70070

Valdemir Pipa - 70123

PATRI

Alvaro Soares - 51000

Elenilton Dutra - 51234

Juliana Muniz - 51222

Lidio Lopes - 51777

O Rosinha - 51115

Struck - 51111

PROS

Claudia Fisioterapeuta - 90123

Eder Fatah - 90555

Nelson Acs - 90876

Tatiane da Mateira - 90090

DC

Ariane Vitoriano - 27027

Dedé - 27777

Iraci Sardinha - 27888

Paulo Pereira - 27000

Wanderleia Ferreira - 27222

PR

Ely - 22123

Joao Henrique - 22222

Juninho Anselmo - 22160

Marião da Saúde - 22345

Nidal Abdul - 22777

PSB

Edson Silva - 40045

Gilmar Garcia - 40123

Josimar Barbosa - 40555

Junior Longo - 40700

Manoel Rocha - 40000

PPS

Dr. Marcelo Marinho - 23123

Lagartixa - 23500

Silas Zanata - 23456

DEM

Barbosinha - 25456

Vinicius Siqueira - 25000

Zé Teixeira - 25121

PC DO B

Professor Edson Puf - 65165

Professor Renato - 65123

PRTB

Celestino Gonçalves - 28140

Davi Ribeiro - 28123

REDE

Alex Figueiredo - 18888

PCO

Maria - 29029

PRESIDENTE

Álvaro Dias (PODE) - 19

Cabo Daciolo (PATRI) - 51

Ciro Gomes (PDT) - 12

Eymael (DC) - 227

Fernando Haddad (PT) - 13

Geraldo Alckmin (PSDB) - 45

Guilherme Boulos (PSOL) - 50

Henrique Meirelles (MDB) - 15

Jair Bolsonaro (PSL) - 17

João Amôedo (NOVO) - 30

João Goulart Filho (PPL) - 54

Marina Silva (REDE) - 18

Vera (PSTU) - 16