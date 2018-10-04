Veja quem são e números para votação de todos os candidatos de MS

Eleições 2018
Anote o número do seu candidato ao governo, senado e deputados
As eleições 2018 serão realizadas no próximo domingo (7). O Correio do Estado já informou anteriormente a ordem para a votação, que é a seguinte: deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente e já disponibilizou uma "cola" (veja abaixo) para você anotar os números do seu canditado. Como há muitos candidatos na disputa, o Correio do Estado agora traz uma lista com os nomes e números de todos os candidatos que tiveram o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Cola eleitoral: imprima e preencha com os dados de seus candidatos
Confira abaixo a lista com os nomes conforme estarão disponíveis na urna, partido e número para votação dos candidatos aos cargos de governador, senador e deputados estaduais e federais por Mato Grosso do Sul. Os nomes aparecem em ordem alfabética. Não se esqueça de anotar os números dos seus candidatos e levar no dia da votação.
GOVERNADOR
Veja quem são os seis candidatos de todos os partidos ao cargo de governador de Mato Grosso do Sul, por ordem alfabética de nome na urna, partido e número para votação:
Humberto Amaduci (PT) – 13
João Alfredo (PSOL) – 50
Juiz Odilon (PDT) - 12
Junior Mochi (MDB) – 15
Marcelo Bluma (PV) – 43
Reinaldo Azambuja (PSDB) - 45
SENADOR
Veja abaixo quem são os 15 candidatos de todos os partidos ao cargo de Senador do Mato Grosso do Sul nas Eleições 2018, por ordem alfabética, nome na urna, partido e número para votação:
Anisio Guato (PSOL) – 500
Betini (PMB) – 356
Beto Figueiró (PODE) – 190
Delcídio Amaral (PTC) – 368
Gilmar da Cruz (PRB) – 100
Marcelo Miglioli (PSDB) – 456
Mário Fonseca (PC do B) – 654
Moka (MDB) – 151
Nelsinho Trad (PTB) – 144
Promotor Sérgio Harfouche (PSC) – 200
Soraya Thronick (PSL) – 177
Thiago Freitas (PPL) – 543
Zeca do PT (PT) – 133
DEPUTADO FEDERAL
Veja quem são os candidatos a deputado federal por Mato Grosso do Sul, por partido, ordem alfabética de nome na urna, e número para votação:
PT
Christal do PT – 1330
Dr. Vanderlei – 1344
Gel Faccina – 1333
Gleice Jane – 1377
Ilmar Mamão – 1313
Jairo Arruda – 1311
Júnior do PT – 1322
Leila do PT – 1310
Machado – 1340
Milton Milhomem – 1399
Professor Jaime – 1325
Professora Maria Regina – 1301
Serginho Rigo – 1300
Silvana Diniz – 1346
Vander Loubet – 1331
Zezão – 1345
MDB
Andreia Olarte – 1550
Bruno Reichardt – 1566
Carla Stephanini – 1515
Dr. Edert Brambilla – 1522
Dr. Wilson Sami – 1500
George Takimoto – 1516
Idevaldo Claudino – 1588
Marcelo Nassif – 1533
Michella Dutra – 1567
Nenão – 1577
Sandra Cassone – 1555
Valdinir Nobre – 1511
Zélia Nolasco – 1510
PV
Alvarenga – 4322
Amanda Bileski – 4302
Devane – 4300
Jacinto Nunes – 4355
Marcon – 4330
Professora Leila Alencar – 4333
Professor Volpi – 4323
Profª Ordalia Drª em Educação – 4343
PDT
Cascão – 1204
Cléo Gomes – 1223
Dagoberto – 1234
Dra. Ritva – 1277
Hedyl Benzi – 1267
Maria Vital – 1222
Odilon de Oliveira – 1200
Tiago Vargas – 1212
PSOL
Agnes Viana – 5000
Altino Mendes – 5044
George Motoqueiro – 5007
Lucien Rezende – 5050
Professora Rosinha – 5060
Verino Mineiro – 5011
PODE
Andreia Umberlina – 1919
Antonio Neres – 1910
Balejo de Arruda – 1990
Celsinho Lanches – 1999
Eduardo Gaúna – 1900
NOVO
Guto Scarpanti – 3033
Miriam Gimenez – 3050
Priscila Baggio – 3030
Prof. Eduardo Ferrufino – 3023
Rubio Sérgio – Rubinho – 3000
PSDB
Anny Espínola – 4511
Beto Pereira – 4545
Bia Cavassa – 4500
Geraldo Rezende – 4567
Rose Modesto – 4555
DEM
Alan Guedes – 2522
Cesinha Leal – 2526
Ciro Medeiros – 2511
Marcelo Mourão – 2500
Tereza Cristina – 2525
PSL
Dr. Luiz Ovando – 1707
Sindoley Morais – 1717
Tio Trutis – 1733
Zé da Viola – 1722
REDE
Alexandre Figueiredo – 1888
Laercio Machado – 1818
Professor André – 1801
PROS
Enfermeira Cida Amaral – 9099
Fabrício Venturoli – 9090
Keliana Fernandes – 9000
Marcos Silva – 9001
PHS
Jefferson Borges – 3113
Professor Cicero – 3100
Tenente Monaco – 3190
Ubirajara Martins – 3131
PC DO B
Emerson – 6556
Professor Erisvaldo – 6510
Professora Marina – 6565
Tiago Roda – 6543
PRB
Baixinho – 1000
Daniela Fernandes – 1077
Wilton Acosta – 1010
PRTB
Priscila Fernanda – 2828
Sandra Carrilho – 2831
Sonia Marinho – 2800
PSC
Demontie – 2018
Dr. Becker – 2000
Fábio Luis – 2020
PPL
Marluce Bueno – 5454
Miguel Rezende – 5400
Romario Serralheiro – 5444
PPS
Aliscinda Terena – 2323
Marisvaldo Zeuli – 2345
PSD
Fabio Trad – 5555
Renee Venancio – 5501
PATRI
Dr. Sandro Benites – 5151
Ronaldo Franco – 5100
SOLIDARIEDADE
Paulo Salomão – 7777
Suboficial Mabel – 7789
PSB
Elizeu Dionizio – 4077
PRP
Nilson Ricartes – 4444
Suboficial Maurício – 4477
PMB
Marilea Elias – 3500
PTB
Victor Eugênio / Tatão – 1414
PMN
Alexandre Rezende – 3333
AVANTE
Leonise Pereira – 7080
PCO
Dirceu Arce – 2929
PR
João Lucas – 2233
DC
Samuel Messias – 2727
PTC
Darilsa Rezende – 3600
DEPUTADO ESTADUAL
Veja quem são os candidatos a deputado estadual por Mato Grosso do Sul, por partido, ordem alfabética de nome na urna, e número para votação:
PODE
Adalberto Muniz - 19144
Alexandre Eletricista - 19080
Alonso Gouvea - 19123
Andréa Martins - 19129
Antonio Carlos - 19199
Arlindo Justiniano - 19182
Cabelo do Frete - 19533
Celsinho Siqueira - 19019
Christiano Mendes - 19001
Custódia Rodrigues - 19102
Daniely Rocha - 19545
Débora Fernandes - 19991
Dra. Maria Jose - 19000
Edilso Vieira - 19789
Edimar Rodrigues - 19099
Eliane Menezes - 19101
Eric Fossati - 19189
Fabiola Arruda - 19021
Fernando de Oliveira - 19500
Fernando Fernandes O Pão - 19009
Giba - 19013
Gilson Garcia Costa Rica - 19040
Gilson Matos - 19567
Glauce Santis - 19541
Isac Nunes - 19111
Jean Leal - 19188
João Bartolomeu - 19888
Jonhne Cordeiro - 19777
Josiélli Sanches - 19011
Julio Targon - 19333
Lúcia Justino - 19456
Maria do Violão - 19119
Otávio Figueiró - 19999
Policial Federal Jorge Caldas - 19007
Prof. Ciro - 19222
Rosane Mazetto - 19559
Sargento Edi Marcio - 19190
Sargento Elmo - 19100
Tatiana Paula - 19130
Tatiano Miguel - 19022
Tercio Pessoa - 19444
Tony Gol - 19180
PT
Adriano Carteiro - 13123
Alisson Biazussi - 13777
Amanda Albrecht - 13999
Amarildo Cruz - 13013
Cabo Almi - 13699
Cida Ramos - 13515
Cipriano Mendes - 13678
Clarice do Povo - 13456
Companheiro Corumbá - 13713
Daniel Vasques - 13813
Dionédison Terena - 13019
Divonete Costa - 13121
Dr. Lisboa - 13444
Elias Ishy - 13234
Emerson Menezes - 13913
Gilberto Fernandes - 13432
Isabel Duarte - 13345
Jairão do Pt - 13001
João Grandão 13111
Miguelzinho - 13500
Miro da Online - 13213
Ms Coletivo - 13420
Paulinho Roberto - 13513
Pedro Kemp - 13613
Pitó - 13007
Professor Jairto Saraiva - 13016
Professor Pedro Agostinho - 13000
Professora Ana Paula - 13555
Radialista Daniel Alves - 13789
Romilda Pizani - 13393
Rose do Acampamento - 13008
Sandra Kunã Mbarete - 13333
Vanusa Oliveira - 13114
PV
Alcira Bucker - 43121
Alice Both - 43337
Ana Lúcia Domingues - 43133
Cloves Braga Rocha - 43556
Daniel Catador - 43163
Elenice Camilo - 43122
Flávio Nunes - 43200
Izabel Barbosa - 43033
Jakeline Ramos - 43034
Kalu - 43043
Luciana Braga - 43100
Maia - 43777
Marcelo Ofayé - 43678
Marco Teixeira - 43580
Margarida Gonçalves - 43433
Maria Patricia - 43334
Mário Sebastião - 43400
Maurilo Arlindo - 43900
Negro Kelle - 43123
Paulo Almeida - 43555
Prof Alexandre - 43333
Professor Jurandir - 43300
Rodrigo Costa - 43002
Sergio da Anpede - 43000
Tainara Paixão - 43007
Toninho Eco do Pantanal - 43111
Zé Lopes - 43456
PDT
Antonio Neri - 12100
Biffi - 12012
Bombeiro Dionaldo - 12193
Coronel Ezequiel - 12190
Danieli Almeida - 12999
Delegada Sidneia Tobias - 12121
Delegado Bispo - 12345
Delegado Cleverson - 12181
Diva e Amigos do Bem - 12233
Dr. Augusto Cruz - 12123
Fernanda Lima - 12145
Glauber Andrade - 12222
Helena Salomão - 12258
Issam Fares Junior - 12120
Jamilson Name - 12000
José Abelha - 12007
José Ailton - 12399
Julio Trajano Vargas - 12678
Marcos Afonso - 12800
Maria Teresa - 12888
Medina - 12300
Professora Madalena - 12333
Profª Jane - 12789
Sargento Betânia - 12555
Sergio Cruz - 12369
Sol do Pdt - 12069
Tadeu Vieira - 12456
MDB
Alice do Nascimento - 15333
Andre Paulino - 15345
Dr. Loester - 15800
Dr. Paulo Siufi - 15777
Dra Antonia - 15789
Eduardo Rocha - 15123
Enfermeiro Wilson Brum - 15500
Evodio Vargas - 15121
Jenir Neves - 15115
Luciana Depieri - 15315
Luciano Dmix - 15144
Mandu - 15014
Marcio Colman - 15111
Marcio Fernandes - 15000
Nailor Marcondes - 15024
Neldo - 15815
Pastora Lilia - 15515
Paulo Duarte - 15300
Pinduca - 15100
Poppi - 15715
Renato Câmara - 15150
Robson Maniero - 15550
Rose Pires - 15215
Silvana Tola - 15666
Thayara Amorim - 15220
Walquiria Capusso - 15001
Zenaide - 15007
PSDB
André Bittencourt - 45055
André Salineiro Agente Federal - 45190
Delegado Wellington - 45007
Dione Hashioka - 45555
Enelvo Felini - 45678
Felipe Orro - 45800
Mara Caseiro - 45000
Marçal Filho - 45456
Mauricio Picarelli - 45745
Onevan de Matos - 45123
Otaviano Cardoso - 45333
Patricia Cabrera - 45021
Patricia Cezar - 45023
Paulo Corrêa - 45222
Professor Rinaldo - 45045
Professora Evair - 45145
Rony Lino - 45200
Roseli Esposa do Zé Braquiara - 45331
PRB
Antonio Vaz - 10123
Arildo França - 10609
Betinho - 10777
Coronel Isaias Bittencourt - 10110
Desire Queiroz - 10333
Emerson Gomes - 10345
Gilsy Arce - 10377
Nilva - 10122
Samuel Ancina - 10100
Valdemar Moraes - 10163
Wilton Leinha - 10010
Zé Carlos Fagundes - 10580
PSD
Batata - 55453
Bell Vargas - 55999
Caio Augusto Moraes - 55555
Chiquinho Telles - 55800
Enfermeiro Fritz - 55678
Jorge Martinho - 55055
Léo Matos - 55777
Londres Machado - 55123
Manoel Leo Santos - 55456
Marina Miranda - 55333
Micheli Saracho - 55155
Patrícia Ribeiro - 55000
Simona Silva - 55222
PSOL
Bianqui Antonio - 50789
Claudia Garces - 50018
Dona Fran da Selaria - 50005
Fabio Turibo - 50135
Gaucho - 50050
Luiz Vargas - 50190
Marlei Vandes - 50123
Pelezinho - 50223
Professor Enio Ribeiro - 50100
Rosana Santos - 50000
Rubens Cachorrão - 50777
Sergio Alves - 50555
Yasmin Sabrina - 50120
PSC
Antonio Aramoni - 20123
Baratão - 20199
Buxexa Amaral - 20000
Claudio Cavol - 20200
Elizeu Ribeiro - 20110
Inspetor Sodre - 20191
Janusia Boniatti - 20444
Mariazinha - 20130
Milane Paiva - 20117
Neide Maia Cabelereira - 20333
Professora Marileide - 20222
Walter Filho - 20789
PTC
Antonio Joao - 36555
Betinho da Ducha - 36777
Bombeiro Quintana - 36193
Celso Santos - 36571
Cesar Nicolatti - 36836
Cidinho da Ótica - 36101
Elza Brasil - 36710
Erkson Resende - 36136
Professora Jane Camilo - 36036
Soninha do Povo - 36999
Tomari Tomari Tomari - 36888
PTB
Careca - 14111
Carlos Jardim - 14123
Chitão - 14444
Dagmar Carpezani - 14733
Dilma Prado - 14144
Eliomar - 14789
Mazinho A Lenda do Carvão - 14014
Neno Razuk - 14000
Subtenente Mota - 14193
Tetê Trad - 14614
Zanatta - 14800
PSL
Capitão Contar - 17000
Coronel David - 17800
Lucio Lagemann - 17177
Magalhães O Homem do Megafone - 17222
Raquel Portioli - 17999
Sargento Prates - 17777
Solange Lopes - 17123
Suboficial Gerson - 17555
PP
Ademir Almeida - 11001
Evander Vendramini - 11700
Gerson Claro - 11123
Ivandro Fonseca - 11111
Natálya Quintana - 11777
Rosinha Agricultura Familiar - 11000
PP
Ademir Almeida - 11001
Evander Vendramini - 11700
Gerson Claro - 11123
Ivandro Fonseca - 11111
Natálya Quintana - 11777
Rosinha Agricultura Familiar - 11000
Sergio Fahed - 11013
Virginia Magrini - 11124
PHS
Coronel Alirio Villasanti - 31190
Danilo Terena - 31234
Ilario Vieira - 31236
India - 31123
Luiz Panela - 31601
Macedo - 31231
Professor Ionedes - 31235
Silvio Mori - 31031
SOLIDARIEDADE
Aurimar Lima - 77789
Celso Vargas - 77300
Chicão Vianna - 77000
Herculano Borges - 77777
Lucas de Lima do Amor Sem Fim - 77097
Professor Ojeda - 77007
Sérgio Ribeiro - 77123
PMB
Elaine Vieira - 35321
Jane Lima - 35123
Janir Padilha - 35035
Marcio Sousa - 35555
Regiane Lunkes - 35678
Viviane Ribeiro - 35000
Zelia Souza - 35100
PMN
Cícera Pereira - 33033
Filho do Padre - 33044
Missionária Neide - 33333
Regina Bosquero - 33555
Rogério Nemir - 33666
Rola - 33123
Zaparolli - 33777
AVANTE
Adriana da Silva - 70400
Afonso Teixeira - 70900
Claudineia de Carvalho - 70852
Dr. Valdir de Almeida - 70456
Papai Noel - 70700
Pastor Jeremias Flores - 70070
Valdemir Pipa - 70123
PATRI
Alvaro Soares - 51000
Elenilton Dutra - 51234
Juliana Muniz - 51222
Lidio Lopes - 51777
O Rosinha - 51115
Struck - 51111
PROS
Claudia Fisioterapeuta - 90123
Eder Fatah - 90555
Nelson Acs - 90876
Tatiane da Mateira - 90090
DC
Ariane Vitoriano - 27027
Dedé - 27777
Iraci Sardinha - 27888
Paulo Pereira - 27000
Wanderleia Ferreira - 27222
PR
Ely - 22123
Joao Henrique - 22222
Juninho Anselmo - 22160
Marião da Saúde - 22345
Nidal Abdul - 22777
PSB
Edson Silva - 40045
Gilmar Garcia - 40123
Josimar Barbosa - 40555
Junior Longo - 40700
Manoel Rocha - 40000
PPS
Dr. Marcelo Marinho - 23123
Lagartixa - 23500
Silas Zanata - 23456
DEM
Barbosinha - 25456
Vinicius Siqueira - 25000
Zé Teixeira - 25121
PC DO B
Professor Edson Puf - 65165
Professor Renato - 65123
PRTB
Celestino Gonçalves - 28140
Davi Ribeiro - 28123
REDE
Alex Figueiredo - 18888
PCO
Maria - 29029
PRESIDENTE
Álvaro Dias (PODE) - 19
Cabo Daciolo (PATRI) - 51
Ciro Gomes (PDT) - 12
Eymael (DC) - 227
Fernando Haddad (PT) - 13
Geraldo Alckmin (PSDB) - 45
Guilherme Boulos (PSOL) - 50
Henrique Meirelles (MDB) - 15
Jair Bolsonaro (PSL) - 17
João Amôedo (NOVO) - 30
João Goulart Filho (PPL) - 54
Marina Silva (REDE) - 18
Vera (PSTU) - 16
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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