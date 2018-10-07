Cartório Eleitoral de Aquidauana dá início à apuração dos votos do município

Resultados
Urnas continuam chegando na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul do município
O Cartório Eleitoral de Aquidauana deu início, às 17h26, à apuração dos votos para os mandatos de presidente, governador, deputados federal e estadual, além de senadores, no município.
De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", que acompanha todo o processo eleitoral desde o início da manhã, 13,5% dos votos já foram computados e as urnas seguem chegando à sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul do município.
Até o momento, o atual Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), recebeu 3.294 dos votos válidos. O juiz Odilon de Oliveira, segundo colocado nas pesquisas eleitorais, foi o candidato escolhido por 2.186 eleitores.
*Matéria editada às 17h46 para atualização de informações
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