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Juiz eleitoral comemora tranquilidade das eleições em Aquidauana

Cidade teve período eleitoral tranquilo, de acordo com informações repassadas à equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro'

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/10/2018 às 19:00

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Em meio à polarização política do País, mobilizada durante o período eleitoral de 2018, o município de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul, vive um período de tranquilidade.

De acordo com o Juiz Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, Juliano Dualibi Baungart, que concedeu entrevista ao jornal "O Pantaneiro" no fim da tarde deste domingo (07), o dia do pleito registrou um índice muito baixo de problemas. "Foi um dia tranquilo. Tivemos uma pequena ocorrência, mas nada relevante. Tudo foi resolvido", disse.

Juliano ainda falou a respeito de reclamações gerais. "Registramos reclamações a respeito de fotos de candidatos que não estavam aparecendo, mas logo esclarecemos que tudo se trata do modelo da urna e gerenciamento dos dados que, em alguns equipamentos, pode ser mais lento. No entanto, os nomes dos candidatos apareceram, sem gerar qualquer problema nas aldeias e nos distritos", enfatizou. 

Ele também comentou sobre o comparecimento dos eleitores às zonas eleitorais da cidade. "De forma geral, tivemos um grande movimento no período da manhã, mas após as 11h, tudo estava tranquilo", finalizou.

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