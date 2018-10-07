Mato Grosso do Sul conta com 1,4 mil urnas reservas para as eleições

Eleições
Urnas que apresentarem defeito serão substituídas pelo TRE
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai disponibilizar 1.444 urnas que serão destinadas para a substituição de possíveis aparelhos eletrônicos estragados durante o processo eleitoral, que ocorrerá neste domingo (7).
As urnas que apresentarem eventuais defeitos, no dia das eleições, serão substituídas por urnas chamadas de contingência.
O processo para substituir urna estragada ou quebrada pela urna de contingência é feito no local da votação e a mídia da urna anterior é transferida para a de contingência, no momento da troca.
De acordo com o TRE, apesar de não informar o tempo que se leva para fazer a transferência de mídia, essa troca é rápida e não interfere no processo eleitoral. As urnas com problemas são recolhidas e enviadas posteriormente para reparo – mesmo as com defeitos, devem ficar lacradas 60 dias depois do pleito.
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