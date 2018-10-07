Reinaldo Azambuja e Juiz Odilon disputam 2° turno ao governo do MS

Os candidatos Reinaldo Azambuja (PSDB) e Juiz Odilon (PDT) disputarão o segundo turno das eleições ao governo do Mato Grosso do Sul, no dia 28 de outubro. Com 99% das urnas apuradas, eles obtiveram 44,61% e 31,67%, respectivamente.

Júnior Mochi (MDB) teve 11,65% dos votos válidos e Humberto Amaducci (PT), 10,16%. Os votos brancos somam 4,66% e os nulos, 7,88%. A abstenção ficou em 21,22%.