Reinaldo Azambuja e Juiz Odilon disputam 2° turno ao governo do MS

Eleições 2018
Com 99% das urnas apuradas, eles obtiveram 44,61% e 31,67%, respectivamente.
Os candidatos Reinaldo Azambuja (PSDB) e Juiz Odilon (PDT) disputarão o segundo turno das eleições ao governo do Mato Grosso do Sul, no dia 28 de outubro. Com 99% das urnas apuradas, eles obtiveram 44,61% e 31,67%, respectivamente.
Júnior Mochi (MDB) teve 11,65% dos votos válidos e Humberto Amaducci (PT), 10,16%. Os votos brancos somam 4,66% e os nulos, 7,88%. A abstenção ficou em 21,22%.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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