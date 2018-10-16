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Política

Reinaldo Azambuja abre 14 pontos de vantagem e tem 57% dos votos válidos

O levantamento revela ainda que 55% dos eleitores aprovam o Governo Reinaldo

Renan Nucci

Publicado em 16/10/2018 às 16:02

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O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que disputa a reeleição, tem 57% das intenções de votos válidos (excluídos brancos, nulos e indecisos) – 14 pontos percentuais a frente do adversário. É o que revela a pesquisa divulgada nesta terça-feira (16) do Instituto Real Time Big Data, feita a pedido da Record TV.

Considerando votos brancos, nulos e os indecisos, Reinaldo tem 51% contra 38% do candidato do PDT. Disseram votar branco, nulo ou que não vão às urnas 6% dos eleitores e 5% afirmaram estar indecisos.

O levantamento revela ainda que 55% dos eleitores aprovam o Governo Reinaldo. Foram feitas 1.500 entrevistas nos dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.  A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número MS-04015-2018// BR-07080-2018.

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