Agenda: Semana na ALMS tem sessão solene, plenárias e CCJR

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul abre as portas para quem quiser acompanhar os trabalhos dos deputados estaduais em todos os eventos previstos de 22 a 26 de outubro. Tudo o que acontece na Casa de Leis é gratuito e aberto ao público e à imprensa. Para participar, é preciso fazer o cadastro de visitante na entrada do Palácio Guaicurus (Bloco 9 - Parque dos Poderes) apresentando documento oficial com foto.

O destaque é a sessão solene em alusão ao Dia do Odontólogo, por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB), que irá homenagear 26 profissionais da área na quinta-feira, dia 25 de outubro, mesma data em que também é comemorado o Dia Nacional da Saúde Bucal. O evento está previsto para as 19h, no Plenário Júlio Maia.

Também no dia 25, às 8h, na Plaenge (Avenida Mato Grosso, 5174), os deputados devem participar do lançamento da Campanha "Compartilhe o Natal” de 2018, promovida pela Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE-MS), com o apoio da Assembleia Legislativa, que tem o objetivo de arrecadar brinquedos que serão doados para crianças com deficiência de diversas entidades sociais de Campo Grande.

Na quarta-feira (24), os deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), devem se reunir no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h, para análise das matérias em tramitação no Parlamento.

Os parlamentares também estão convocados para as sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, no Plenário Júlio Maia, às 9h. Todos os eventos também têm as coberturas da Agência de Notícias da ALMS, da TV ALMS e Rádio ALMS, com links disponíveis em: www.al.ms.gov.br.