TRE decide impugnar propaganda de Odilon por mentir em programa de rádio

A representação foi ajuizada pela coligação “Avançar com Responsabilidade” pedindo concessão de resposta durante a Propaganda Eleitoral gratuita, em inserções de rádio.

A coligação mostrou que no dia 21 de outubro durante propaganda eleitoral , a coligação do candidato Odilon de Oliveira veiculou informações inverídicas em 8 rádios e diversos veículos de comunicação do Estado.

A informação teria levado os eleitores a dados que já foram comprovadamente desmentidos. Em um dos momentos da propaganda são ditas várias vezes a seguinte frase: “ Bolsonaro não é investigado por corrupção. O Juiz também, não. Já o Reinaldo...”. A suspensão da propaganda já foi determinada , caso não seja cumprida o candidato Odilon terá que pagar multa diária de 20 mil reais, por descumprimento e crime de desobediência.

A defesa da coligação “Avançar com Responsabilidade” afirma ainda que a propaganda não tratou, somente, de mera crítica ao atual governador, o que seria legítimo, mas, em análise preliminar, tenta passar ao eleitor informação. que não corresponde a verdade, o que deve ser combatido pela justiça.

O juiz eleitoral Juliano Tannus determinou através de liminar a retirada imediata do ar da propaganda eleitoral do candidato a governador Odilon de Oliveira (PDT), em que afirma que ele não é investigado. De acordo com o magistrado, há apuração na Polícia Federal envolvendo o pedetista –referente ao desaparecimento de R$ 11 milhões da 3ª Vara Federal de Campo Grande, à época em que era comandada por Odilon, a partir de denúncia de Jedeão de Oliveira, “primo de consideração” do hoje juiz federal aposentado.

Na análise do juiz eleitoral, a propaganda faz comparações entre Bolsonaro e Odilon, para em seguida trazer as afirmações contra o candidato do PSDB.