Pedro Chaves e Bolsonaro conversam sobre novos projetos para o Brasil

O senador Pedro Chaves (PRB/MS) se reuniu, nesta terça-feira (6), com o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro (PSL) em evento no Congresso Nacional, em Brasília. Durante a conversa, Bolsonaro elogiou atuação Chaves como relator da reforma e modernização do novo Ensino Médio Nacional.

Pedro Chaves parabenizou Bolsonaro em sua primeira agenda oficial em Brasília como presidente eleito e comentou que o encontro tratou de novos projetos para o Brasil. O senador afirma que outra reunião deve acontecer nos próximos dias na Capital Federal.

A proximidade entre o senador e o futuro presidente é antiga. Ambos são capitães da reversa do Exército Brasileiro, inclusive Bolsonaro serviu em Nioaque, Mato Grosso do Sul. Os dois também atuaram juntos no Congresso Nacional, na época pelo PSC.