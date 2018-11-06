Pedro Chaves e Bolsonaro conversam sobre novos projetos para o Brasil

Senador do MS
Pedro Chaves parabenizou Bolsonaro em sua primeira agenda oficial em Brasília
O senador Pedro Chaves (PRB/MS) se reuniu, nesta terça-feira (6), com o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro (PSL) em evento no Congresso Nacional, em Brasília. Durante a conversa, Bolsonaro elogiou atuação Chaves como relator da reforma e modernização do novo Ensino Médio Nacional.
Pedro Chaves parabenizou Bolsonaro em sua primeira agenda oficial em Brasília como presidente eleito e comentou que o encontro tratou de novos projetos para o Brasil. O senador afirma que outra reunião deve acontecer nos próximos dias na Capital Federal.
A proximidade entre o senador e o futuro presidente é antiga. Ambos são capitães da reversa do Exército Brasileiro, inclusive Bolsonaro serviu em Nioaque, Mato Grosso do Sul. Os dois também atuaram juntos no Congresso Nacional, na época pelo PSC.
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