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Pedro Chaves e Bolsonaro conversam sobre novos projetos para o Brasil

Pedro Chaves parabenizou Bolsonaro em sua primeira agenda oficial em Brasília

Renan Nucci

Publicado em 06/11/2018 às 16:20

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O senador Pedro Chaves (PRB/MS) se reuniu, nesta terça-feira (6), com o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro (PSL) em evento no Congresso Nacional, em Brasília. Durante a conversa, Bolsonaro elogiou atuação Chaves como relator da reforma e modernização do novo Ensino Médio Nacional. 

Pedro Chaves parabenizou Bolsonaro em sua primeira agenda oficial em Brasília como presidente eleito e comentou que o encontro tratou de novos projetos para o Brasil. O senador afirma que outra reunião deve acontecer nos próximos dias na Capital Federal. 

A proximidade entre o senador e o futuro presidente é antiga. Ambos são capitães da reversa do Exército Brasileiro, inclusive Bolsonaro serviu em Nioaque, Mato Grosso do Sul. Os dois também atuaram juntos no Congresso Nacional, na época pelo PSC.

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