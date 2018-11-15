Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:33

Buscar

Últimas notícias
X

ALMS

PSDB entra na disputa para presidir a Assembleia

Tucanos vão se reunir no dia 20 para discutir a sucessão da Mesa Diretora do Legislativo

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/11/2018 às 13:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com bancada de 16 deputados e aliados, o PSDB poderá jogar pesado para impedir o MDB de continuar na presidência da Assembleia Legislativa, depois do rompimento da relação política na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul. Os tucanos querem, além do Poder Executivo, comandar o Legislativo a partir de 2019. Mas o MDB sinalizou a intenção de voltar à base aliada do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em troca da presidência do Legislativo.

Os tucanos elegeram a maior bancada, são cinco deputados, enquanto o MDB saiu enfraquecido das urnas, elegendo três parlamentares. O partido entrou na disputa deste ano com bancada de sete políticos. 

O PSDB sentiu ser o momento de assumir o controle do Legislativo. Esse assunto será discutido no dia 20, mas não está afastada a hipótese de os tucanos entregarem a presidência ao MDB se tiver orientação do governador nesse sentido.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo