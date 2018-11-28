Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:34

Buscar

Últimas notícias
X

ALMS

CCJR analisa projeto que institui Previdência Complementar a servidores estaduais

Renan Nucci

Publicado em 28/11/2018 às 18:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) começou a analisar nesta quarta-feira (28) o Projeto de Lei Complementar 8/2018, de autoria do Poder Executivo, que institui o Regime de Previdência Complementar a servidores estaduais de Mato Grosso do Sul. O presidente da comissão, Barbosinha (DEM), apresentou parecer favorável à proposta, juntamente com uma emenda modificativa. Renato Câmara (MDB) pediu vistas do projeto e deverá devolvê-lo à CCJR nas próximas reuniões do grupo de trabalho, quando será encerrada a votação do parecer.

De acordo com a proposta, os trabalhadores dos Poderes contemplados com as novas regras e que recebem remuneração superior ao limite máximo do regime geral de previdência serão automaticamente inscritos no plano a partir de sua data de entrada em exercício.

São eles: civis titulares de cargo efetivo dos órgãos do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações de direito público estadual, servidores do Poder Legislativo Estadual, os membros da Magistratura e os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Poder Judiciário Estadual, do Ministério Público Estadual (MPE-MS), da Defensoria Pública Estadual, do Tribunal de Contas Estadual (TCE-MS) e os empregados da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores de Mato Grosso do Sul (MS-Previcom), a ser criada.

A MS-Previcom será responsável pela administração dos planos previdenciários. Na mensagem à Casa de Leis, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que a proposta visa atender à necessidade de reestruturação do financiamento do Regime Próprio de Previdência Social e ao disposto na Lei 5101/2017, que alterou a Lei 3150/2005 e impôs prazo para cumprimento dessa obrigação. Enquanto não for instituída a fundação, o Poder Executivo ficará autorizado a oferecer e patrocinar planos de benefícios previdenciários, podendo celebrar convênio de adesão com entidade fechada de previdência complementar.

A emenda de autoria do deputado Barbosinha exclui do projeto do Executivo os policiais e bombeiros, que têm categorias particulares previstas na Legislação Federal. Saiba mais a respeito da proposta do Executivo aqui e aqui.

Outros projetos

Barbosinha apresentou, ainda, pareceres favoráveis à tramitação de três matérias. O Projeto de Lei 151/2018, do Poder Executivo, que acrescenta e altera a redação de dispositivos, nos termos que especifica, da Lei 5.175/2018, que dispõe sobre a reorganização das carreiras Gestão do Sistema Único de Saúde e Gestão de Serviços Hospitalares do Grupo Saúde Pública, integrada por cargos efetivos do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo; reestrutura o quadro de pessoal da Secretaria de Estado Saúde e da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Cabo Almi (PT) pediu vistas da proposição.

O Projeto de Lei 161/2018, de Cabo Almi, altera a Lei 2.433/2002, que dispõe sobre a concessão de beneficio fiscal nas vendas de veículos de duas rodas (motocicletas) para mototaxista e moto-entregador. O projeto segue para apreciação em plenário. Já o Projeto de Decreto Legislativo 7/2018, do deputado Amarildo Cruz (PT), inicia o Processo de Tombamento do Complexo dos Poderes, no município de Campo Grande. A proposta poderá agora ser pautada para a Ordem do Dia das próximas sessões plenárias.

Barbosinha acompanhou o voto contrário do relator, Lidio Lopes (PATRI), à tramitação do Projeto de Lei 196/2018, de Felipe Orro (PSDB), que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia elétrica publicarem nas faturas mensais dos consumidores e em sítio eletrônico oficial informações detalhadas a respeito das oscilações de energia e indicadores de qualidade e dá outras providências. O texto segue para a apreciação em plenário. 

O deputado Enelvo Felini (PSDB) apresentou parecer favorável ao Projeto de Lei 198/2018, de Mara Caseiro (PSDB), que institui o Junho Verde da Esperança da Consciência Jovem em Mato Grosso do Sul. O texto segue para a primeira votação em plenário. Felini havia pedido vistas e hoje votou favorável à tramitação do Projeto de Lei 187/2018, de João Grandão (PT), que institui a Política Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e de Extrativismo Sustentável Orgânico. A proposta também segue para votação.

Renato Câmara apresentou parecer pela rejeição do Projeto de Lei 194/2018, de João Grandão (PT), que dispõe sobre a promoção da alimentação adequada e saudável e proíbe a comercialização de alimentos e produtos que aumentem os riscos do desenvolvimento da obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis. Na avaliação do deputado, a proposta apresenta “vício de iniciativa” e seria de competência do Poder Executivo. O parecer foi aprovado pelos deputados presentes à reunião e a matéria segue para apreciação do plenário.

Cabo Almi havia pedido vistas do parecer contrário de Lidio Lopes e hoje apresentou voto em separado ao Projeto de Lei 135/2018, do deputado Amarildo Cruz, que dispõe sobre a diferenciação de valores de emolumentos devidos pelos serviços notariais e de registro em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, e altera a Lei 3.003/2005. Barbosinha pediu vistas da matéria.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo