Diplomação do governador, deputados e senadores será nesta sexta-feira

A cerimônia de diplomação do governador Reinaldo Azambuja acontece nesta sexta-feira (14), às 19h30, em uma solenidade realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no auditório Manoel de Barros, em Campo Grande. Também serão diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) os deputados estaduais, deputados federais, senadores e suplentes, eleitos e reeleitos, de Mato Grosso do Sul nas Eleições 2018.

No auditório, a cerimônia será exclusiva para os convidados, mas a população poderá acompanhar o evento, já que será transmitido ao vivo pelo Facebook na página do TRE, pela página da Assembleia Legislativa e pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul (TVE).