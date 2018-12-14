Diplomação do governador, deputados e senadores será nesta sexta-feira

Novos mandatos
Confira a lista dos políticos de MS que serão diplomados logo mais
A cerimônia de diplomação do governador Reinaldo Azambuja acontece nesta sexta-feira (14), às 19h30, em uma solenidade realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no auditório Manoel de Barros, em Campo Grande. Também serão diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) os deputados estaduais, deputados federais, senadores e suplentes, eleitos e reeleitos, de Mato Grosso do Sul nas Eleições 2018.
No auditório, a cerimônia será exclusiva para os convidados, mas a população poderá acompanhar o evento, já que será transmitido ao vivo pelo Facebook na página do TRE, pela página da Assembleia Legislativa e pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul (TVE).
A cerimônia será presidida pelo presidente em exercício do TRE, desembargador João Maria Lós.
A diplomação é o ato onde a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Segundo o Código Eleitoral (art. 215, parágrafo único), no diploma deve constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal.
Confira a lista dos eleitos na ordem em que receberão os diplomas:
Deputados Estaduais
Deputados Federais
Senadores
Governador
Reinaldo Azambuja
Vice: Murilo Zauith
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS