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Diplomação do governador, deputados e senadores será nesta sexta-feira

Confira a lista dos políticos de MS que serão diplomados logo mais

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/12/2018 às 10:17

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A cerimônia de diplomação do governador Reinaldo Azambuja acontece nesta sexta-feira (14), às 19h30, em uma solenidade realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no auditório Manoel de Barros, em Campo Grande. Também serão diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) os deputados estaduais, deputados federais, senadores e suplentes, eleitos e reeleitos, de Mato Grosso do Sul nas Eleições 2018.

No auditório, a cerimônia será exclusiva para os convidados, mas a população poderá acompanhar o evento, já que será transmitido ao vivo pelo Facebook na página do TRE, pela página da Assembleia Legislativa e pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul (TVE). 

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A cerimônia será presidida pelo presidente em exercício do TRE, desembargador João Maria Lós.

A diplomação é o ato onde a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Segundo o Código Eleitoral (art. 215, parágrafo único), no diploma deve constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal.

Confira a lista dos eleitos na ordem em que receberão os diplomas:

Deputados Estaduais

  1. João Henrique Miranda Soares Catan
  2. Luiz Carlos Correia de Lima
  3. Evander José Vendramini Duran
  4. Antônio Vaz Neto
  5. Gerson Claro Dino
  6. Herculano Borges Daniel
  7. Roberto Razuk Filho
  8. Londres Machado
  9. Pedro Cesar Kemp Gonçalves
  10. José Almi Pereira Moura
  11. João Eduardo Barbosa Rocha
  12. Márcio Fernandes
  13. Rinaldo Modesto de Oliveira
  14. Marçal Gonçalves Leite Filho
  15. José Carlos Barbosa
  16. Luiz Felippe Ribeiro Orro
  17. Paulo José Araújo Correa
  18. Lidio Nogueira Lopes
  19. José Roberto Teixeira
  20. Onevan José de Matos
  21. Renato Pieretti Câmara
  22. Jamilson Lopes Name
  23. Carlos Alberto David dos Santos
  24. Renan Barbosa Contar

Deputados Federais

  1. Dagoberto Nogueira Filho
  2. Luis Alberto Ovando
  3. Vander Luiz dos Santos Loubet
  4. Loester Carlos Gomes de Souza
  5. Tereza Cristina Correa da Costa Dias
  6. Humberto Rezende Pereira
  7. Fábio Ricardo Trad
  8. Rosiane Modesto de Oliveira

Senadores

  1. Nelson Trad Filho
    1º Suplente: José Chagas dos Santos
    2º Suplente: Terezinha Bazé de Lima
  2. Soraya Vieira Thronicke
    1º Suplente: Rodolfo Oliveira Nogueira
    2º Suplente: Danny Fabrício Cabral Gomes

Governador

Reinaldo Azambuja
Vice: Murilo Zauith

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