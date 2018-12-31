Temer nomeia Marun como conselheiro da Itaipu Binacional

POLITICA
O presidente Michel Temer exonerou do cargo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e o nomeou como conselheiro da Itaipu Binacional, com mandato até 16 de maio de 2020. A exoneração e a nomeação foram publicadas na edição de hoje (31) do Diário Oficial da União.
Eleito deputado federal pelo MDB de Mato Grosso do Sul, Marun assumiu a Secretaria de Governo em dezembro do ano passado. Ele não disputou cargo nas eleições de outubro.
Carlos Eduardo Xavier Marun nasceu em Porto Alegre, mas construiu a carreira política em Mato Grosso do Sul. É advogado e engenheiro civil e já atuou nas secretarias de Habitação municipal e estadual.
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