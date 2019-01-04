Em nota, MDB reforça apoio a Marun no Conselho da Itaipu Binacional

Por meio de nota, os presidentes municipais do MDB de Mato Grosso do Sul demonstraram apoio ao ex-ministro Carlos Marun, que foi nomeado ao Conselho da Itaipu Binacional. O próprio setor produtivo do estado já havia anunciado solidariedade a Marun, que poderia ser deposto do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro.

Entidades acreditam que Marun será capaz de garantir a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, que vai ligar Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (PY) e tem previsão de conclusão em 2021, medida que vai auxiliar no escoamento da produção e fortalecer ainda mais a economia do estado.

Confira a nota

“Nós, presidentes municipais do MDB do Mato Grosso do Sul, expressamos apoio à indicação de Carlos Marun ao Conselho de Itaipu Binacional.

Como companheiros de partido temos tido a honra de acompanhar de um ângulo privilegiado a vida pública do ministro Marun. São marcas dessa trajetória a competência e lealdade no desempenho de cada tarefa que lhe foi atribuída durante sua profícua vida pública.

Uma vida que aliás ajudou a transformar a vida de muitos. Para ficar numa única ação importante dessa trajetória lembramos as 70 mil unidades habitacionais construídas durante os 8 anos de mandato de nosso eterno Governador André Puccinelli.

Além de lealdade e competência, nosso companheiro Carlos Marun tem os requisitos profissionais que o qualificam a exercer a função de conselheiro de Itaipu Binacional: é engenheiro e advogado; foi secretário municipal, estadual e ministro; conhece profundamente a máquina pública.

Por fim, sua presença nessa função, abre espaço para que interesses importantes de Mato Grosso Sul possam ser defendidos a nível nacional.”